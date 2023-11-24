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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 457458459460
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 23:16

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  Alexkievukraine написав:Жду полночи 🤪🤪🤪🤪🤪

Та боже збав.
Піду в обід здам тугрики, загоню у кешін і спокійно обміняю
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 00:01

Неужели сегодня из за етой новости наличка просела на 20 коп? Вообще карусель уже не та єто уже больше фигнестрадания... Вот год назад было круто 😎
Alexkievukraine
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 01:14

  Amethyst написав:
  Alexkievukraine написав:Жду полночи 🤪🤪🤪🤪🤪

Та боже збав.
Піду в обід здам тугрики, загоню у кешін і спокійно обміняю


гривны не будет :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 01:44

Все 36.6 😀
Alexkievukraine
 
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