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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 457458459460
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 23:16

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  Alexkievukraine написав:Жду полночи 🤪🤪🤪🤪🤪

Та боже збав.
Піду в обід здам тугрики, загоню у кешін і спокійно обміняю
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 00:01

Неужели сегодня из за етой новости наличка просела на 20 коп? Вообще карусель уже не та єто уже больше фигнестрадания... Вот год назад было круто 😎
Alexkievukraine
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 01:14

  Amethyst написав:
  Alexkievukraine написав:Жду полночи 🤪🤪🤪🤪🤪

Та боже збав.
Піду в обід здам тугрики, загоню у кешін і спокійно обміняю


гривны не будет :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 01:44

Все 36.6 😀
Alexkievukraine
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 02:02

  maniachello написав:
  CapsLk написав:
  maniachello написав:удивительно... Прокредит поднялся в таблице на второе место :shock:


Ничего удивительного: Прокредит на депозит валюту покупает по текущему курсу межбанка + 1,25% комиссии. Так было и раньше

не припоминаю этот банк даже в 10-ке лидеров таблицы :roll:


в данном случае вопрос не к банку, а к таблице. Там есть нюанс с получением информации по реальному курсу сделок 200к
CapsLk
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 07:31

Как думаете стоит ли замораживать 200000грн на 3 месяца? В Сенсе хороший курс 36.60 но что б оформить нужно сдать доллар сначала а он просел где-то 37.70. Может стоит подождать пока поднимется и потом в раду например.
sl2023x4
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 08:08

  sl2023x4 написав:Как думаете стоит ли замораживать 200000грн на 3 месяца? В Сенсе хороший курс 36.60 но что б оформить нужно сдать доллар сначала а он просел где-то 37.70. Может стоит подождать пока поднимется и потом в раду например.

Просів на синіх до 37-62,білі 37-55. Доречі увечері з'явилися хто бажав купити по 37-65 але від 100000 , ризик . Я в Одесі обмін роблю тільки у знайомих. Вони теж обурилися як можна впарити 1500 уо лівого зразка
sens
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