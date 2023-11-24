Та боже збав.
Піду в обід здам тугрики, загоню у кешін і спокійно обміняю
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Додано: Чет 23 лис, 2023 23:16
Re: Клуб 200К - Теребеньки
Додано: П'ят 24 лис, 2023 00:01
Неужели сегодня из за етой новости наличка просела на 20 коп? Вообще карусель уже не та єто уже больше фигнестрадания... Вот год назад было круто 😎
Додано: П'ят 24 лис, 2023 01:14
Додано: П'ят 24 лис, 2023 02:02
в данном случае вопрос не к банку, а к таблице. Там есть нюанс с получением информации по реальному курсу сделок 200к
Додано: П'ят 24 лис, 2023 07:31
Как думаете стоит ли замораживать 200000грн на 3 месяца? В Сенсе хороший курс 36.60 но что б оформить нужно сдать доллар сначала а он просел где-то 37.70. Может стоит подождать пока поднимется и потом в раду например.
Додано: П'ят 24 лис, 2023 08:08
Просів на синіх до 37-62,білі 37-55. Доречі увечері з'явилися хто бажав купити по 37-65 але від 100000 , ризик . Я в Одесі обмін роблю тільки у знайомих. Вони теж обурилися як можна впарити 1500 уо лівого зразка
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