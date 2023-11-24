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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 23 лис, 2023 23:16
Alexkievukraine написав:
Жду полночи 🤪🤪🤪🤪🤪
Та боже збав.
Піду в обід здам тугрики, загоню у кешін і спокійно обміняю
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 00:01
Неужели сегодня из за етой новости наличка просела на 20 коп? Вообще карусель уже не та єто уже больше фигнестрадания... Вот год назад было круто 😎
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Alexkievukraine
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 01:44
Все 36.6 😀
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Alexkievukraine
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 02:02
в данном случае вопрос не к банку, а к таблице. Там есть нюанс с получением информации по реальному курсу сделок 200к
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 07:31
Как думаете стоит ли замораживать 200000грн на 3 месяца? В Сенсе хороший курс 36.60 но что б оформить нужно сдать доллар сначала а он просел где-то 37.70. Может стоит подождать пока поднимется и потом в раду например.
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sl2023x4
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 08:08
sl2023x4 написав:
Как думаете стоит ли замораживать 200000грн на 3 месяца? В Сенсе хороший курс 36.60 но что б оформить нужно сдать доллар сначала а он просел где-то 37.70. Может стоит подождать пока поднимется и потом в раду например.
Просів на синіх до 37-62,білі 37-55. Доречі увечері з'явилися хто бажав купити по 37-65 але від 100000 , ризик . Я в Одесі обмін роблю тільки у знайомих. Вони теж обурилися як можна впарити 1500 уо лівого зразка
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 10:33
asti написав: Evgeny написав:
Сенс 36,60
Уряя!!!
Я вчера хотел там депо открыть но решил подождать день!!!
тю, такая радость - все подумают, синими, та уже и выдали
открыть сейчас в Сенсе депо???, чтоб забрать 1996ми через 3 мес, когда их вообще нигде, кроме Дэлавэра, брать не будут?
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flysoulfly
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 10:51
flysoulfly написав: asti написав: Evgeny написав:
Сенс 36,60
Уряя!!!
Я вчера хотел там депо открыть но решил подождать день!!!
тю, такая радость - все подумают, синими, та уже и выдали
открыть сейчас в Сенсе депо???, чтоб забрать 1996ми через 3 мес, когда их вообще нигде, кроме Дэлавэра, брать не будут?
дивився зранку в додатку, справді по 36,6. Враховуючи що комусь на міжбанку треба багато валюти,з вчора курс притушили,як буде через 5 діб або 95 ну точно немає коментарів. На 50 можна брати,на депозит - може краще ОВДП в тому СЕНСбанк
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 11:15
flysoulfly написав:
открыть сейчас в Сенсе депо???, чтоб забрать 1996ми через 3 мес, когда их вообще нигде, кроме Дэлавэра, брать не будут?
sl2023x4 написав:
Как думаете стоит ли замораживать 200000грн на 3 месяца? В Сенсе хороший курс 36.60 но что б оформить нужно сдать доллар сначала а он просел где-то 37.70. Может стоит подождать пока поднимется и потом в раду например.
щас все жадины понаоткрывают в сенсе депо на 200к, и через 3 мес. даже 96й без печати будет за счастье. У них и так нормальных купюр нет. Думаете откуда такая щедрость? пумб почему то не падает на 36,60 А по евро почему сенс не упал? Белыми нитками вышито слово из 3х букв.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в П'ят 24 лис, 2023 11:18, всього редагувалось 3 разів.
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