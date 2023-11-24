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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 24 лис, 2023 11:17
а что вообще с наличным курсом? черная пятница? распродажа баксов?
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nekefer
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 12:00
sl2023x4 написав:
Как думаете стоит ли замораживать 200000грн на 3 месяца? В Сенсе хороший курс 36.60 но что б оформить нужно сдать доллар сначала а он просел где-то 37.70. Может стоит подождать пока поднимется и потом в раду например.
все зависит от того сколько у вас денег
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flex123
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 12:06
flysoulfly написав: asti написав: Evgeny написав:
Сенс 36,60
Уряя!!!
Я вчера хотел там депо открыть но решил подождать день!!!
тю, такая радость - все подумают, синими, та уже и выдали
Та выдадут, куда они денутся!
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 12:18
vitaliiangel написав:
щас все жадины понаоткрывают в сенсе депо на 200к, и через 3 мес. даже 96й без печати будет за счастье.
та шо так долго ждать такой радости ?
Я думаю, что с понедельника в Сенсе это всьо уже будет - всем,
и текущим депозитчикам в том числе
с понедельника- и по февраль, как минимум.
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flysoulfly
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 12:44
flysoulfly
Завжди забираю в сенсі синіми без проблем.
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VREs
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 12:47
vitaliiangel написав:
щас все жадины понаоткрывают в сенсе депо на 200к, и через 3 мес. даже 96й без печати будет за счастье. У них и так нормальных купюр нет. Думаете откуда такая щедрость? пумб почему то не падает на 36,60 А по евро почему сенс не упал? Белыми нитками вышито слово из 3х букв
так логично - у каждого товара своя цена. ПУМБ держит 37,3
жадины это те кто хочет получить по 36,6 синие.
те кто дружат с головой и калькулятором молча считают.
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mephala
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 12:59
vitaliiangel Чого? Банк державний. з січня там відкриваю депо і завжди видають синіми.
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VREs
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 13:09
VREs написав:vitaliiangel
Чого? Банк державний. з січня там відкриваю депо і завжди видають синіми.
я в альфе с 2010. Можно сказать вип клиент. До 2016 держал там эквивалент 2х квартир. С 2023 покращення, заказываю валюту, прихожу через 5 дней в кассе только 96й. Спрашиваю, а можно завтра прийти? нет нельзя. Заказывайте и приходите через 5 дней. Они специально придумали эти 5 дней, чтобы человек замахался ходить, и в итоге забрал 96й. Ни в одном банке такого нет. Этот банк - дно.
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 13:22
flex123 написав: sl2023x4 написав:
Как думаете стоит ли замораживать 200000грн на 3 месяца? В Сенсе хороший курс 36.60 но что б оформить нужно сдать доллар сначала а он просел где-то 37.70. Может стоит подождать пока поднимется и потом в раду например.
все зависит от того сколько у вас денег
Как раз на 1 заход 5400 по 36.6
Больше не даст все равно, есть ещё 1 заход но он раскидан на 3 банка на депо по 1 месяцу, 4 в коминбанк на месяц и 5 крутится
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sl2023x4
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П'ят 24 лис, 2023 13:17
Evgeny
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