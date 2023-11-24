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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 24 лис, 2023 13:37
VREs
vitaliiangel написав: VREs написав:
Чого?
аж на форуме зарегился сегодня
,
шоб рассказать как в Сенсе классно и очень перспектив-дно
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flysoulfly
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 13:53
flysoulfly Кожен сам обирає як і куди йому вкладати кошти. на форумі обговорюються переваги і недоліки банків, тож ділюсь особистим досвідом.
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VREs
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 14:33
VREs написав:flysoulfly
Кожен сам обирає як і куди йому вкладати кошти. на форумі обговорюються переваги і недоліки банків, тож ділюсь особистим досвідом.
для того щоб клієнту були не раді, йому спочатку у відділенні дають виключно 96 рік ,це пропозиція від Аккорд, далі в обміннику шукаєте де продати той 96,при тому що обмінка хоч 50000 доларів привези куплять по роздрібній ціні. У мене складається думка що банкам надали варіант як заманити клієнта на депозит - прибрати всі комісії щоб заморозити хоча б на три місяці кошти. Коли купляли на депозит від 37-40 і продавали по 41 в обмінник, депозит у гривні програвав. Тепер ринок вбачає симбіоз гривнедепозит та купівля на 50к .
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sens
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