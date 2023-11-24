VREs аж на форуме зарегился сегодня ,
шоб рассказать как в Сенсе классно и очень перспектив-дно
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 24 лис, 2023 13:37
Додано: П'ят 24 лис, 2023 13:53
flysoulfly Кожен сам обирає як і куди йому вкладати кошти. на форумі обговорюються переваги і недоліки банків, тож ділюсь особистим досвідом.
Додано: П'ят 24 лис, 2023 14:33
для того щоб клієнту були не раді, йому спочатку у відділенні дають виключно 96 рік ,це пропозиція від Аккорд, далі в обміннику шукаєте де продати той 96,при тому що обмінка хоч 50000 доларів привези куплять по роздрібній ціні. У мене складається думка що банкам надали варіант як заманити клієнта на депозит - прибрати всі комісії щоб заморозити хоча б на три місяці кошти. Коли купляли на депозит від 37-40 і продавали по 41 в обмінник, депозит у гривні програвав. Тепер ринок вбачає симбіоз гривнедепозит та купівля на 50к .
Додано: П'ят 24 лис, 2023 15:10
sens якщо вже розглядати гривню, то краще облігації. Дохідність висока і мороки менше. а щодо Акорду, то в більшості випадків 96й, але бувають і 2006 , і сині. але ж їх можна покласти в інші банки і без комісії зняти більш нові.
Додано: П'ят 24 лис, 2023 15:34
Додано: П'ят 24 лис, 2023 16:42
Немає в ціх оВДп виплат щотижня або щомісяця, також прибуток буде іменний, відсотки по депозиту - ні.
Додано: П'ят 24 лис, 2023 21:19
Як зозуміти по якому курсу прокредит в понеділок купить мені валюту, бо сьогодні пізно оформив заявку, не розібрався що у них то все не відразу, а курс вже сьогодні кілька разів змінився.
Хоча б,де дивитись динаміку
Додано: П'ят 24 лис, 2023 21:26
может здесь?
|