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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 24 лис, 2023 22:52
ukr0014959 написав:
Як зозуміти по якому курсу прокредит в понеділок купить мені валюту, бо сьогодні пізно оформив заявку, не розібрався що у них то все не відразу, а курс вже сьогодні кілька разів змінився.
Хоча б,де дивитись динаміку
Прокредит на депо купляє по курсу міжбанка. Треба дивитись на головній finance.ua курс міжбанк
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П'ят 24 лис, 2023 22:31
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