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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 460461462463
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 22:52

  ukr0014959 написав:Як зозуміти по якому курсу прокредит в понеділок купить мені валюту, бо сьогодні пізно оформив заявку, не розібрався що у них то все не відразу, а курс вже сьогодні кілька разів змінився.
Хоча б,де дивитись динаміку


Прокредит на депо купляє по курсу міжбанка. Треба дивитись на головній finance.ua курс міжбанк
CapsLk
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 11:50

  sl2023x4 написав:Как думаете стоит ли замораживать 200000грн на 3 месяца?

не 3 месяца а 100 дней, 95 депо и +5 дней даты заказа (окончания) когда на счет упадут деньги

  VREs написав:vitaliiangel Чого? Банк державний. з січня там відкриваю депо і завжди видають синіми.

вранье, насыпает 96-99 аж бегом, но как-то и дали синими видать не успели мотлоха закупить
kuzmich
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 11:55

  kuzmich написав:не 3 месяца а 100 дней, 95 депо и +5 дней даты заказа (окончания) когда на счет упадут деньги

А за какие заслуги до 95 дней укорачивают? У меня вчера конверт на 99 дней открылся и, вроде, без вариантов поправить дату, как в Раде.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 12:26

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  vitaliiangel написав:Этот банк - дно.

Напевно залежить від відділення. В мене з ними один позитив, в цьому році вони витіснили Приват як основного постачальника валюти для мене.
В п'ятницю отримав без замовлення 12 купюр 2006 і 1 синю, всі в хорошому стані.
P.S. ще на 3 роки маю в них валютний депозит, правда з новими цінами його й на 20% квартири не хватить...
До війни клієнтом був (з часів картки Фокстроту), але дуже дрібним з оборотом в кілька тисяч грн. / місяць по кредитці, а перед війною зробив його одним із основних банків (депозити, валюта, ОВДП) і присвоїли статус "віп".
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 12:53

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Хотів запитати: а в чому сенс клубу 200 при наявності по 50?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 13:03

  Дюрі-бачі написав:Хотів запитати: а в чому сенс клубу 200 при наявності по 50?

По-перше курс трішки нижчий а по-друге сума в чотири рази більша. Це щоб не теребонькати по дрібницям
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 13:03

  Дюрі-бачі написав:Хотів запитати: а в чому сенс клубу 200 при наявності по 50?

200к більше, ніж 50к (який має обмеження на один місяць на один банк)
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kuzmich

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