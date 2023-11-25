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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 24 лис, 2023 22:52
ukr0014959 написав:
Як зозуміти по якому курсу прокредит в понеділок купить мені валюту, бо сьогодні пізно оформив заявку, не розібрався що у них то все не відразу, а курс вже сьогодні кілька разів змінився.
Хоча б,де дивитись динаміку
Прокредит на депо купляє по курсу міжбанка. Треба дивитись на головній finance.ua курс міжбанк
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Додано: Суб 25 лис, 2023 11:50
sl2023x4 написав:
Как думаете стоит ли замораживать 200000грн на 3 месяца?
не 3 месяца а 100 дней, 95 депо и +5 дней даты заказа (окончания) когда на счет упадут деньги
VREs написав:vitaliiangel
Чого? Банк державний. з січня там відкриваю депо і завжди видають синіми.
вранье, насыпает 96-99 аж бегом, но как-то и дали синими видать не успели мотлоха закупить
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Додано: Суб 25 лис, 2023 11:55
kuzmich написав:
не 3 месяца а 100 дней, 95 депо и +5 дней даты заказа (окончания) когда на счет упадут деньги
А за какие заслуги до 95 дней укорачивают? У меня вчера конверт на 99 дней открылся и, вроде, без вариантов поправить дату, как в Раде.
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Додано: Суб 25 лис, 2023 12:26
vitaliiangel написав:
Этот банк - дно.
Напевно залежить від відділення. В мене з ними один позитив, в цьому році вони витіснили Приват як основного постачальника валюти для мене.
В п'ятницю отримав без замовлення 12 купюр 2006 і 1 синю, всі в хорошому стані.
P.S. ще на 3 роки маю в них валютний депозит, правда з новими цінами його й на 20% квартири не хватить...
До війни клієнтом був (з часів картки Фокстроту), але дуже дрібним з оборотом в кілька тисяч грн. / місяць по кредитці, а перед війною зробив його одним із основних банків (депозити, валюта, ОВДП) і присвоїли статус "віп".
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Додано: Суб 25 лис, 2023 12:53
Хотів запитати: а в чому сенс клубу 200 при наявності по 50?
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Додано: Суб 25 лис, 2023 13:03
Дюрі-бачі написав:
Хотів запитати: а в чому сенс клубу 200 при наявності по 50?
По-перше курс трішки нижчий а по-друге сума в чотири рази більша. Це щоб не теребонькати по дрібницям
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Додано: Суб 25 лис, 2023 13:03
Дюрі-бачі написав:
Хотів запитати: а в чому сенс клубу 200 при наявності по 50?
200к більше, ніж 50к (який має обмеження на один місяць на один банк)
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