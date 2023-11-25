Прокредит на депо купляє по курсу міжбанка. Треба дивитись на головній finance.ua курс міжбанк
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 22:52
Прокредит на депо купляє по курсу міжбанка. Треба дивитись на головній finance.ua курс міжбанк
Додано: Суб 25 лис, 2023 11:50
не 3 месяца а 105 дней, 99дн депо и +5 дней даты заказа (окончания) когда на счет упадут деньги
вранье, насыпает 96-99 аж бегом, но как-то и дали синими видать не успели мотлоха закупить
Востаннє редагувалось kuzmich в Суб 25 лис, 2023 14:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 25 лис, 2023 11:55
Додано: Суб 25 лис, 2023 12:26
Re: Клуб 200К - Теребеньки
Напевно залежить від відділення. В мене з ними один позитив, в цьому році вони витіснили Приват як основного постачальника валюти для мене.
В п'ятницю отримав без замовлення 12 купюр 2006 і 1 синю, всі в хорошому стані.
P.S. ще на 3 роки маю в них валютний депозит, правда з новими цінами його й на 20% квартири не хватить...
До війни клієнтом був (з часів картки Фокстроту), але дуже дрібним з оборотом в кілька тисяч грн. / місяць по кредитці, а перед війною зробив його одним із основних банків (депозити, валюта, ОВДП) і присвоїли статус "віп".
Додано: Суб 25 лис, 2023 12:53
Re: Клуб 200К - Теребеньки
Хотів запитати: а в чому сенс клубу 200 при наявності по 50?
Додано: Суб 25 лис, 2023 13:03
Додано: Суб 25 лис, 2023 13:03
Додано: Суб 25 лис, 2023 15:43
Какое соотношение купюр по годам в Украине
90-ые
00-ые
10-ые
?
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