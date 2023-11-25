RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 461462463464
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 18:35

  Дюрі-бачі написав:Хотів запитати: а в чому сенс клубу 200 при наявності по 50?


50К, можна крутити маючи лише 1350$, для решти потрібно надійне сховище
ukr0014959
 
Повідомлень: 300
З нами з: 05.01.16
Подякував: 3 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 461462463464
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 200к - валютные депозиты за гривну 1 ... 983, 984, 985
mustbe » П'ят 29 лип, 2022 15:58
9842 2019894
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 лис, 2023 13:20
kuzmich

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4652)
25.11.2023 18:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.