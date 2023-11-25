50К, можна крутити маючи лише 1350$, для решти потрібно надійне сховище
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 25 лис, 2023 18:35
Додано: Суб 25 лис, 2023 20:13
це фантастика (для тінейджерів онлі)
крутити, маючи лише 1350$ , - реально геморой, що перекриє фактичний профіт. Я в вересні екперементував з мінімальним готівковим капіталом і нуйогона###
Додано: Суб 25 лис, 2023 20:39
То більш образно і звичайно залежить від кількості установ, які хочеш відвідати. Я не прихильник банків з 2 відділеннями, тому на одного макс 5200, для каруселі, а решта може і на депо полежати.
Додано: Нед 26 лис, 2023 08:47
З урахуванням того, що багато банків гроші віддають під замовлення (Сенс, Юнекс, Ідея, Укргаз, Правекс, БІС) і суми для оптового обміну від 3000,треба мати хоча б 15000 доларів.
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