RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 461462463464
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 18:35

  Дюрі-бачі написав:Хотів запитати: а в чому сенс клубу 200 при наявності по 50?


50К, можна крутити маючи лише 1350$, для решти потрібно надійне сховище
ukr0014959
 
Повідомлень: 302
З нами з: 05.01.16
Подякував: 3 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 20:13

  ukr0014959 написав:
  Дюрі-бачі написав:Хотів запитати: а в чому сенс клубу 200 при наявності по 50?


50К, можна крутити маючи лише 1350$ ....
це фантастика (для тінейджерів онлі)
крутити, маючи лише 1350$ , - реально геморой, що перекриє фактичний профіт. Я в вересні екперементував з мінімальним готівковим капіталом :evil: і нуйогона###
flysoulfly
 
Повідомлень: 3781
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1359 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 20:39

  flysoulfly написав:
  ukr0014959 написав:
  Дюрі-бачі написав:Хотів запитати: а в чому сенс клубу 200 при наявності по 50?


50К, можна крутити маючи лише 1350$ ....
це фантастика (для тінейджерів онлі)
крутити, маючи лише 1350$ , - реально геморой, що перекриє фактичний профіт. Я в вересні екперементував з мінімальним готівковим капіталом :evil: і нуйогона###


То більш образно і звичайно залежить від кількості установ, які хочеш відвідати. Я не прихильник банків з 2 відділеннями, тому на одного макс 5200, для каруселі, а решта може і на депо полежати.
ukr0014959
 
Повідомлень: 302
З нами з: 05.01.16
Подякував: 3 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 08:47

З урахуванням того, що багато банків гроші віддають під замовлення (Сенс, Юнекс, Ідея, Укргаз, Правекс, БІС) і суми для оптового обміну від 3000,треба мати хоча б 15000 доларів.
Snower
 
Повідомлень: 202
З нами з: 17.12.22
Подякував: 8 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 11:49

  Snower написав:З урахуванням того, що багато банків гроші віддають під замовлення (Сенс, Юнекс, Ідея, Укргаз, Правекс, БІС) і суми для оптового обміну від 3000,треба мати хоча б 15000 доларів.


Укргаз віддає відразу, у всякому разі в столиці так, поклав-обміняв-зняв 10 хвилин.
з Ідеєю теж бувають варіанти. Більшість приймає замовлення без валюти на рахунку, ну або заморозиш гроші на один день. Оптовий є і місця де від 1000 як що не гнатись за 3-5 копійками (і то як що то сині). Тому як що розтягувати на місяць то 4 банки в день достатньо. Сенс то виключення.
Хоча коже обирає свій шлях)
ukr0014959
 
Повідомлень: 302
З нами з: 05.01.16
Подякував: 3 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 461462463464
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 200к - валютные депозиты за гривну 1 ... 983, 984, 985
mustbe » П'ят 29 лип, 2022 15:58
9845 2021624
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 лис, 2023 00:57
CapsLk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3574)
26.11.2023 11:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.