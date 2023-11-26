Додано: Нед 26 лис, 2023 13:31

Hotab написав: WallNutPen,





Потому как и Виталиан, и Вы, и я, и все-все-все, включая пенсионеров - каждый - платит намного больше налогов чем на чашку кофе даже если тот самый ПДФО=0. НДС с каждой купленной в магазине покупке





Або не платить, якщо купляє творожок на ірпінському базарі у бабусь. Але суть питання в іншому: чому він самоусунувся від сплати ПДФО ?? Найбільше втомлений від війни на економічному фронті? WallNutPen,Потому как и Виталиан, и Вы, и я, и все-все-все, включая пенсионеров - каждый - платит намного больше налогов чем на чашку кофе даже если тот самый ПДФО=0. НДС с каждой купленной в магазине покупкеАбо не платить, якщо купляє творожок на ірпінському базарі у бабусь. Але суть питання в іншому: чому він самоусунувся від сплати ПДФО ?? Найбільше втомлений від війни на економічному фронті?

Отвечу тут - так как в той ветке где это писалось - это полный офтоп - и Мастби будет не доволен.Прежде всего даже покупая творожок на базаре так или иначе он платит комуналь, заправляет машину (или платит за автобус, трамвай, тролейбус), какие-то продукты но покупает и в сильпо-атб, плюс для жизни еще надо масса вещей и не все из них можно купить на ирпенском базаре. Так что по любому НДС платят все даже младенцы (ну за них понятно пока родители).Далее - знаете есть пословица - не суди и да не судим будешь? Так вот - по молодости я сам полюблял категорические высказывания по отношениям к другим людям (даже родственникам) типа того что пишете вы, пока не пришел в итоге к пониманию, что ситуации могут быть у людей самые разные. Вот вам реальный кейс - человек трудившийся в белую, достигший определенного статуса, получая весьма не плохую зарплату (не судья) накопивший определенную "страховую" сумму на пенсию - теряет свою высокооплачиваемую работу в организации, которой отдал по сути всю свою сознательную жизнь. Живет он не в столице, на рынке в его сфере сильные сокращения и максимум что на что он может претендовать - низкоквалифицированная работа за 6-10к грязными. Здоровье не то - для службы в ВСУ, но за границу (где теоретически он мог бы еще с его опытом пригодится) уехать не может потому как проблем со здоровьем "для справки" не достаточно, а платить "на лапу" он считает не правильным в принципе. Он не связан с программированием и переучиваться в этом направлении не считает для себя возможным (проблемы прежде всего со зрением). Да он имеет накопления чтобы дотянуть до 60+ и даже подумывает заключить договор с ПФУ чтобы делать ежемесячные отчисления для стажа (когда ему стукнет 60 - до 35 лет стажа ему не будет хватать несколько лет - если начать платить в ближайший год - хватать будет). Стоит ли ему сейчас идти работать за 6-10К только для того чтобы государство получало ПДФО + ему капал стаж низкоквалифицированного работника? А если нет и он при этом видит возможности "карусели" - стоит ли его осуждать за то что он не платит ПДФО, но при этом "каруселит"? Понятно что такой случай может быть 1 на миллион, но у оставшихся 999 999 человек (ну или сколько там не платящих ПДФО карусельщиков на миллион приходится) тоже может быть какая-то своя специфичная ситуация... Поэтому я стараюсь никого не судить и по возможности избегать категорических высказываний. У каждого своя ситуация и каждый выживает в ней так как может (на сколько хватает его знаний, умений и сил).