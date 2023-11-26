50К, можна крутити маючи лише 1350$, для решти потрібно надійне сховище
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Додано: Суб 25 лис, 2023 18:35
Додано: Суб 25 лис, 2023 20:13
це фантастика (для тінейджерів онлі)
крутити, маючи лише 1350$ , - реально геморой, що перекриє фактичний профіт. Я в вересні екперементував з мінімальним готівковим капіталом і нуйогона###
Додано: Суб 25 лис, 2023 20:39
То більш образно і звичайно залежить від кількості установ, які хочеш відвідати. Я не прихильник банків з 2 відділеннями, тому на одного макс 5200, для каруселі, а решта може і на депо полежати.
Додано: Нед 26 лис, 2023 08:47
З урахуванням того, що багато банків гроші віддають під замовлення (Сенс, Юнекс, Ідея, Укргаз, Правекс, БІС) і суми для оптового обміну від 3000,треба мати хоча б 15000 доларів.
Додано: Нед 26 лис, 2023 11:49
Укргаз віддає відразу, у всякому разі в столиці так, поклав-обміняв-зняв 10 хвилин.
з Ідеєю теж бувають варіанти. Більшість приймає замовлення без валюти на рахунку, ну або заморозиш гроші на один день. Оптовий є і місця де від 1000 як що не гнатись за 3-5 копійками (і то як що то сині). Тому як що розтягувати на місяць то 4 банки в день достатньо. Сенс то виключення.
Хоча коже обирає свій шлях)
Додано: Нед 26 лис, 2023 12:47
Завжди найкращі умови від 10000уо. Є опт від 1000. Новини про фальшиві 1500 уо наводять на думку що обмінка повинна надати квітанцію,бути камера і відеонагляд, досвід від роботи з роздрібними оборотами
Додано: Нед 26 лис, 2023 13:03
Re: Клуб 200К - Теребеньки
Как квитанция, камера и видеонадзор обезопасят вас от фальшивок? Все камеры (включая те что стоят в банках) имеют такое разрешение что позволяют просто распознать лицо клиента - для контроля к примеру номеров самих банкнот - нужны специальные камеры с высоким разрешением настроенные именно на ту зону где банкноты пересчитываются в ручном режиме - таких камер нет нигде. Кроме того действует правило - что претензии по сумме и качеству банкнот не принимаются если ты отошел от кассового окошка - это правило прописано даже в инструкции НБУ. Квитанция же и вовсе является свидеельством факта осуществления операции без конкретики качества налички а также вносимых/получаемых номиналов банкнот.
Додано: Нед 26 лис, 2023 13:23
Угу, намагався на днях здати на ,,кращих,, умовах таку суму. Коли ще був оптовий курс на 2000-ні роки 37,7. Кажу сині, номери підряд. В ідеалі.
Перший дзвінок-нема гривні.
Друга обмінка 37,74. Чотири копійки, Карл!!! Зверху- ,,найкращі умови,, ще одну копійку добавлю. І починає повчати - ,,А скільки ж ви хочете, як в банку можно тих синіх купить по 37,80,, Угу, вірю легко так десятку дадуть ...
Так тоді і не здав. Через день хрясь і впало на 37,55 прийом 2000-х.
Ототаке... Найкращі умови. Звичайно не Київ же.
Додано: Нед 26 лис, 2023 13:27
это не совсем бизнес, а симбиоз бизнеса, спорта и лотереи. Те кто получают з/п в гривне чувствуют себя богаче с её укреплением. Купившие валюту слегка линяют. В бизнесе не может так быстро менятся доходность, ни один бизнес это не выдержал бы. Сдать дорого теперь задача сложнее, чем купить дёшево.
Додано: Нед 26 лис, 2023 13:31
Re: Клуб 200К - Теребеньки
Отвечу тут - так как в той ветке где это писалось - это полный офтоп - и Мастби будет не доволен.
Прежде всего даже покупая творожок на базаре так или иначе он платит комуналь, заправляет машину (или платит за автобус, трамвай, тролейбус), какие-то продукты но покупает и в сильпо-атб, плюс для жизни еще надо масса вещей и не все из них можно купить на ирпенском базаре. Так что по любому НДС платят все даже младенцы (ну за них понятно пока родители).
Далее - знаете есть пословица - не суди и да не судим будешь? Так вот - по молодости я сам полюблял категорические высказывания по отношениям к другим людям (даже родственникам) типа того что пишете вы, пока не пришел в итоге к пониманию, что ситуации могут быть у людей самые разные. Вот вам реальный кейс - человек трудившийся в белую, достигший определенного статуса, получая весьма не плохую зарплату (не судья) накопивший определенную "страховую" сумму на пенсию - теряет свою высокооплачиваемую работу в организации, которой отдал по сути всю свою сознательную жизнь. Живет он не в столице, на рынке в его сфере сильные сокращения и максимум что на что он может претендовать - низкоквалифицированная работа за 6-10к грязными. Здоровье не то - для службы в ВСУ, но за границу (где теоретически он мог бы еще с его опытом пригодится) уехать не может потому как проблем со здоровьем "для справки" не достаточно, а платить "на лапу" он считает не правильным в принципе. Он не связан с программированием и переучиваться в этом направлении не считает для себя возможным (проблемы прежде всего со зрением). Да он имеет накопления чтобы дотянуть до 60+ и даже подумывает заключить договор с ПФУ чтобы делать ежемесячные отчисления для стажа (когда ему стукнет 60 - до 35 лет стажа ему не будет хватать несколько лет - если начать платить в ближайший год - хватать будет). Стоит ли ему сейчас идти работать за 6-10К только для того чтобы государство получало ПДФО + ему капал стаж низкоквалифицированного работника? А если нет и он при этом видит возможности "карусели" - стоит ли его осуждать за то что он не платит ПДФО, но при этом "каруселит"? Понятно что такой случай может быть 1 на миллион, но у оставшихся 999 999 человек (ну или сколько там не платящих ПДФО карусельщиков на миллион приходится) тоже может быть какая-то своя специфичная ситуация... Поэтому я стараюсь никого не судить и по возможности избегать категорических высказываний. У каждого своя ситуация и каждый выживает в ней так как может (на сколько хватает его знаний, умений и сил).
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