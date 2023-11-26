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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 18:35

  Дюрі-бачі написав:Хотів запитати: а в чому сенс клубу 200 при наявності по 50?


50К, можна крутити маючи лише 1350$, для решти потрібно надійне сховище
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 20:13

  ukr0014959 написав:
  Дюрі-бачі написав:Хотів запитати: а в чому сенс клубу 200 при наявності по 50?


50К, можна крутити маючи лише 1350$ ....
це фантастика (для тінейджерів онлі)
крутити, маючи лише 1350$ , - реально геморой, що перекриє фактичний профіт. Я в вересні екперементував з мінімальним готівковим капіталом :evil: і нуйогона###
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 20:39

  flysoulfly написав:
  ukr0014959 написав:
  Дюрі-бачі написав:Хотів запитати: а в чому сенс клубу 200 при наявності по 50?


50К, можна крутити маючи лише 1350$ ....
це фантастика (для тінейджерів онлі)
крутити, маючи лише 1350$ , - реально геморой, що перекриє фактичний профіт. Я в вересні екперементував з мінімальним готівковим капіталом :evil: і нуйогона###


То більш образно і звичайно залежить від кількості установ, які хочеш відвідати. Я не прихильник банків з 2 відділеннями, тому на одного макс 5200, для каруселі, а решта може і на депо полежати.
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 08:47

З урахуванням того, що багато банків гроші віддають під замовлення (Сенс, Юнекс, Ідея, Укргаз, Правекс, БІС) і суми для оптового обміну від 3000,треба мати хоча б 15000 доларів.
Snower
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 11:49

  Snower написав:З урахуванням того, що багато банків гроші віддають під замовлення (Сенс, Юнекс, Ідея, Укргаз, Правекс, БІС) і суми для оптового обміну від 3000,треба мати хоча б 15000 доларів.


Укргаз віддає відразу, у всякому разі в столиці так, поклав-обміняв-зняв 10 хвилин.
з Ідеєю теж бувають варіанти. Більшість приймає замовлення без валюти на рахунку, ну або заморозиш гроші на один день. Оптовий є і місця де від 1000 як що не гнатись за 3-5 копійками (і то як що то сині). Тому як що розтягувати на місяць то 4 банки в день достатньо. Сенс то виключення.
Хоча коже обирає свій шлях)
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 12:47

  Snower написав:З урахуванням того, що багато банків гроші віддають під замовлення (Сенс, Юнекс, Ідея, Укргаз, Правекс, БІС) і суми для оптового обміну від 3000,треба мати хоча б 15000 доларів.

Завжди найкращі умови від 10000уо. Є опт від 1000. Новини про фальшиві 1500 уо наводять на думку що обмінка повинна надати квітанцію,бути камера і відеонагляд, досвід від роботи з роздрібними оборотами
sens
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 13:03

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  sens написав:Новини про фальшиві 1500 уо наводять на думку що обмінка повинна надати квітанцію,бути камера і відеонагляд
Как квитанция, камера и видеонадзор обезопасят вас от фальшивок? Все камеры (включая те что стоят в банках) имеют такое разрешение что позволяют просто распознать лицо клиента - для контроля к примеру номеров самих банкнот - нужны специальные камеры с высоким разрешением настроенные именно на ту зону где банкноты пересчитываются в ручном режиме - таких камер нет нигде. Кроме того действует правило - что претензии по сумме и качеству банкнот не принимаются если ты отошел от кассового окошка - это правило прописано даже в инструкции НБУ. Квитанция же и вовсе является свидеельством факта осуществления операции без конкретики качества налички а также вносимых/получаемых номиналов банкнот.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 13:23

  sens написав:
  Snower написав:З урахуванням того, що багато банків гроші віддають під замовлення (Сенс, Юнекс, Ідея, Укргаз, Правекс, БІС) і суми для оптового обміну від 3000,треба мати хоча б 15000 доларів.

Завжди найкращі умови від 10000уо.

Угу, намагався на днях здати на ,,кращих,, умовах таку суму. Коли ще був оптовий курс на 2000-ні роки 37,7. Кажу сині, номери підряд. В ідеалі.
Перший дзвінок-нема гривні.
Друга обмінка 37,74. Чотири копійки, Карл!!! Зверху- ,,найкращі умови,, ще одну копійку добавлю. І починає повчати - ,,А скільки ж ви хочете, як в банку можно тих синіх купить по 37,80,, Угу, вірю легко так десятку дадуть ...
Так тоді і не здав. Через день хрясь і впало на 37,55 прийом 2000-х. :shock: :lol:
Ототаке... Найкращі умови. Звичайно не Київ же.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 13:27

  alex lem написав:Через день хрясь і впало на 37,55 прийом 2000-х.
это не совсем бизнес, а симбиоз бизнеса, спорта и лотереи. Те кто получают з/п в гривне чувствуют себя богаче с её укреплением. Купившие валюту слегка линяют. В бизнесе не может так быстро менятся доходность, ни один бизнес это не выдержал бы. Сдать дорого теперь задача сложнее, чем купить дёшево.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 13:31

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Отвечу тут - так как в той ветке где это писалось - это полный офтоп - и Мастби будет не доволен.
  Hotab написав:WallNutPen,


Потому как и Виталиан, и Вы, и я, и все-все-все, включая пенсионеров - каждый - платит намного больше налогов чем на чашку кофе даже если тот самый ПДФО=0. НДС с каждой купленной в магазине покупке


Або не платить, якщо купляє творожок на ірпінському базарі у бабусь. Але суть питання в іншому: чому він самоусунувся від сплати ПДФО ?? Найбільше втомлений від війни на економічному фронті?


Прежде всего даже покупая творожок на базаре так или иначе он платит комуналь, заправляет машину (или платит за автобус, трамвай, тролейбус), какие-то продукты но покупает и в сильпо-атб, плюс для жизни еще надо масса вещей и не все из них можно купить на ирпенском базаре. Так что по любому НДС платят все даже младенцы (ну за них понятно пока родители).

Далее - знаете есть пословица - не суди и да не судим будешь? Так вот - по молодости я сам полюблял категорические высказывания по отношениям к другим людям (даже родственникам) типа того что пишете вы, пока не пришел в итоге к пониманию, что ситуации могут быть у людей самые разные. Вот вам реальный кейс - человек трудившийся в белую, достигший определенного статуса, получая весьма не плохую зарплату (не судья) накопивший определенную "страховую" сумму на пенсию - теряет свою высокооплачиваемую работу в организации, которой отдал по сути всю свою сознательную жизнь. Живет он не в столице, на рынке в его сфере сильные сокращения и максимум что на что он может претендовать - низкоквалифицированная работа за 6-10к грязными. Здоровье не то - для службы в ВСУ, но за границу (где теоретически он мог бы еще с его опытом пригодится) уехать не может потому как проблем со здоровьем "для справки" не достаточно, а платить "на лапу" он считает не правильным в принципе. Он не связан с программированием и переучиваться в этом направлении не считает для себя возможным (проблемы прежде всего со зрением). Да он имеет накопления чтобы дотянуть до 60+ и даже подумывает заключить договор с ПФУ чтобы делать ежемесячные отчисления для стажа (когда ему стукнет 60 - до 35 лет стажа ему не будет хватать несколько лет - если начать платить в ближайший год - хватать будет). Стоит ли ему сейчас идти работать за 6-10К только для того чтобы государство получало ПДФО + ему капал стаж низкоквалифицированного работника? А если нет и он при этом видит возможности "карусели" - стоит ли его осуждать за то что он не платит ПДФО, но при этом "каруселит"? Понятно что такой случай может быть 1 на миллион, но у оставшихся 999 999 человек (ну или сколько там не платящих ПДФО карусельщиков на миллион приходится) тоже может быть какая-то своя специфичная ситуация... Поэтому я стараюсь никого не судить и по возможности избегать категорических высказываний. У каждого своя ситуация и каждый выживает в ней так как может (на сколько хватает его знаний, умений и сил).
WallNutPen
 
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