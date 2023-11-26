Додано: Нед 26 лис, 2023 13:50



У каждого своя ситуация и каждый выживает в ней так как может (на сколько хватает его знаний, умений и сил).





В том то и вопрос, что «писатель» 40 сообщений в день только на этом форуме прекрасно описывает здесь свою ситуацию, как «я сегодня ем красную рыбу и не плачу (почти не плачу) налоги и не доначу на ЗСУ, потому что завтра вдруг мне не хватит на красную рыбу». И это чувак, которому есть что терять в этой стране. Которого кормилицу-недвижимость защищает кто-то другой. И кто-то другой оплачивает услуги этого защитника.Вот в чем цинизм и подлость. А так-то да, существуют люди, у которых подобная карусель едва ли не способ выжить. Вы верите, что их таких здесь много?У них обычно нет 10-15 Куе для карусели. И они вообще банально не знают о ее существовании.