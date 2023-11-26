|
|
|
Клуб 200К - Теребеньки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 26 лис, 2023 13:50
WallNutPen
,
У каждого своя ситуация и каждый выживает в ней так как может (на сколько хватает его знаний, умений и сил).
В том то и вопрос, что «писатель» 40 сообщений в день только на этом форуме прекрасно описывает здесь свою ситуацию, как «я сегодня ем красную рыбу и не плачу (почти не плачу) налоги и не доначу на ЗСУ, потому что завтра вдруг мне не хватит на красную рыбу». И это чувак, которому есть что терять в этой стране. Которого кормилицу-недвижимость защищает кто-то другой. И кто-то другой оплачивает услуги этого защитника.
Вот в чем цинизм и подлость. А так-то да, существуют люди, у которых подобная карусель едва ли не способ выжить. Вы верите, что их таких здесь много?
У них обычно нет 10-15 Куе для карусели. И они вообще банально не знают о ее существовании.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 10263
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 620 раз.
- Подякували: 2119 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Нед 26 лис, 2023 14:07
Hotab написав:
Вот в чем цинизм и подлость. А так-то да, существуют люди, у которых подобная карусель едва ли не способ выжить. Вы верите, что их таких здесь много?
У них обычно нет 10-15 Куе для карусели. И они вообще банально не знают о ее существовании.
Не обобщайте, у каждого своя ситуация и свои резоны.
Я считаю, что если человек использует для заработка некоторые свои знания (легальными и законными методами, разумеется), то никто не вправе его осуждать.
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 7424
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 171 раз.
- Подякували: 1470 раз.
-
- Профіль
-
2
1
3
Додано: Нед 26 лис, 2023 14:14
mustbe
,
то никто не вправе его осуждать.
До того момента, пока он делает вклад в защиту своей воюющей страны (и своей кормилицы-недвижимости) Либо своим горбом (в бронике и с автоматом) , или своим деньгами тому, кто это делает за него
(именно так, и не иначе… у каждого есть эта обязанность, она может быть реализована в виде непосредственного участия, либо оплаты услуг тех, кто это делает ) А то как-то избирательно выходит: одни воюют, другие им платят за это, а кто-то снимает сливки и жует красную рыбку. Цинично заявляя «у меня нет для защиты ни денег, ни желания» .
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 10263
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 620 раз.
- Подякували: 2119 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Нед 26 лис, 2023 14:32
Hotab написав:
До того момента, пока он делает вклад в защиту своей воюющей страны (и своей кормилицы-недвижимости) Либо своим горбом (в бронике и с автоматом) , или своим деньгами тому, кто это делает за него
(именно так, и не иначе… у каждого есть эта обязанность, она может быть реализована в виде непосредственного участия, либо оплаты услуг тех, кто это делает ) А то как-то избирательно выходит: одни воюют, другие им платят за это, а кто-то снимает сливки и жует красную рыбку. Цинично заявляя «у меня нет для защиты ни денег, ни желания» .
А это, уж извините, полная демагогия.
Воюет/служит - малая часть общества, несколько процентов. Честь и хвала им, но речь не о них.
Остальные - они все дармоеды и бездельники ?
Или после определённой суммы донатов на ВСУ вы готовы их считать нормальными гражданами ?
И чему же равна эта сумма ? 100 / 1000 / 10000 в месяц ?
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 7424
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 171 раз.
- Подякували: 1470 раз.
-
- Профіль
-
2
1
3
Додано: Нед 26 лис, 2023 14:36
Hotab написав:
. Цинично заявляя
хотаб у тебя с головой всё хорошо? во всём точно виноват vitaliian и он же - главная твоя проблема? то что ты пишешь истерические сопли. У нас рыночная экономика, меня никто не кормит. Поэтому я сам решаю как зарабатывать на хлеб. А тебе с такими бредовыми идеями дорога в сев. Корею. Там поймут.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 26 лис, 2023 15:22, всього редагувалось 2 разів.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 20743
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2315 раз.
- Подякували: 3290 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 26 лис, 2023 14:37
mustbe
,
Остальные - они все дармоеды и бездельники ?
Если не помогает ни налогами , ни донатами, имея такую возможность - безусловно.
И это не вопрос желания, а вопрос обязанности.
И чему же равна эта сумма ? 100 / 1000 / 10000 в месяц ?
Так в «Податковому кодексі» все сказано. И проценты, и с каких доходов.
А Донаты - по совести. Какой %% от хвоста красной рыбы отдать на дроны.
Поэтому я сам решаю как зарабатывать на хлеб.
Заодно реши, кто и за какие деньги должен защищать твою сытную жизнь. И твою коммерческую недвижимость.
В Южной Корее (как противовес Северной) ты бы вшей в тюрьме кормил, мамкин оптимизатор налогов
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 26 лис, 2023 14:42, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 10263
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 620 раз.
- Подякували: 2119 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Нед 26 лис, 2023 14:41
Hotab написав:
40 сообщений в день только на этом форуме
40 сообщений?! расстрелять немедленно!
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 20743
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2315 раз.
- Подякували: 3290 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 26 лис, 2023 14:48
Hotab написав:
Если не помогает ни налогами , ни донатами, имея такую возможность - безусловно.
И это не вопрос желания, а вопрос обязанности.
Налоги - да, конечно, это вопрос обязанностей.
А донаты - нет, по определению слова "донат". Если донат становится обязательным то превращается в налог.
Ок, такой пример:
Человек работает в тылу, платит налоги, иногда донатит.
При этом иногда прокручивает некоторые банковские карусели.
С дохода от которых покупает своим детям красную рыбу и чёрную икру.
Он дармоед или патриот или мерзкий_карусельщик ?
-
mustbe
-
-
- Повідомлень: 7424
- З нами з: 27.12.17
- Подякував: 171 раз.
- Подякували: 1470 раз.
-
- Профіль
-
2
1
3
Додано: Нед 26 лис, 2023 14:52
mustbe
,
Человек работает в тылу, платит налоги, иногда донатит
Амнистия.
Вопрос остался один: если он стирает днями кеды, то он точно работает?
Витальон например не работает. И практически не платит налоги. Рыбу красную ест. Возможно с икрой. Кто должен защищать его кормилицу-недвигу? Вы ответите на этот вопрос?
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 26 лис, 2023 14:58, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 10263
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 620 раз.
- Подякували: 2119 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Нед 26 лис, 2023 14:57
Hotab написав:
Витальон например не работает. И практически не платит налоги.
о я ж говорил
vitaliiangel написав:
во всём виноват vitaliian
на любой вопрос один и тот же ответ. Хотаб нашёл вселенское зло и вступил с ним в жестокий бой.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 26 лис, 2023 14:58, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 20743
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2315 раз.
- Подякували: 3290 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|9845
|2021951
|
|