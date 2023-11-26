RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 463464465466>
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 13:50

WallNutPen ,

У каждого своя ситуация и каждый выживает в ней так как может (на сколько хватает его знаний, умений и сил).



В том то и вопрос, что «писатель» 40 сообщений в день только на этом форуме прекрасно описывает здесь свою ситуацию, как «я сегодня ем красную рыбу и не плачу (почти не плачу) налоги и не доначу на ЗСУ, потому что завтра вдруг мне не хватит на красную рыбу». И это чувак, которому есть что терять в этой стране. Которого кормилицу-недвижимость защищает кто-то другой. И кто-то другой оплачивает услуги этого защитника.
Вот в чем цинизм и подлость. А так-то да, существуют люди, у которых подобная карусель едва ли не способ выжить. Вы верите, что их таких здесь много?
У них обычно нет 10-15 Куе для карусели. И они вообще банально не знают о ее существовании.
Hotab
 
Повідомлень: 10263
З нами з: 15.02.09
Подякував: 620 раз.
Подякували: 2119 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 14:07

  Hotab написав:Вот в чем цинизм и подлость. А так-то да, существуют люди, у которых подобная карусель едва ли не способ выжить. Вы верите, что их таких здесь много?
У них обычно нет 10-15 Куе для карусели. И они вообще банально не знают о ее существовании.

Не обобщайте, у каждого своя ситуация и свои резоны.
Я считаю, что если человек использует для заработка некоторые свои знания (легальными и законными методами, разумеется), то никто не вправе его осуждать.
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7424
З нами з: 27.12.17
Подякував: 171 раз.
Подякували: 1470 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 14:14

mustbe ,

то никто не вправе его осуждать.


До того момента, пока он делает вклад в защиту своей воюющей страны (и своей кормилицы-недвижимости) Либо своим горбом (в бронике и с автоматом) , или своим деньгами тому, кто это делает за него (именно так, и не иначе… у каждого есть эта обязанность, она может быть реализована в виде непосредственного участия, либо оплаты услуг тех, кто это делает ) А то как-то избирательно выходит: одни воюют, другие им платят за это, а кто-то снимает сливки и жует красную рыбку. Цинично заявляя «у меня нет для защиты ни денег, ни желания» .
Hotab
 
Повідомлень: 10263
З нами з: 15.02.09
Подякував: 620 раз.
Подякували: 2119 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 14:32

  Hotab написав:До того момента, пока он делает вклад в защиту своей воюющей страны (и своей кормилицы-недвижимости) Либо своим горбом (в бронике и с автоматом) , или своим деньгами тому, кто это делает за него (именно так, и не иначе… у каждого есть эта обязанность, она может быть реализована в виде непосредственного участия, либо оплаты услуг тех, кто это делает ) А то как-то избирательно выходит: одни воюют, другие им платят за это, а кто-то снимает сливки и жует красную рыбку. Цинично заявляя «у меня нет для защиты ни денег, ни желания» .

А это, уж извините, полная демагогия.
Воюет/служит - малая часть общества, несколько процентов. Честь и хвала им, но речь не о них.
Остальные - они все дармоеды и бездельники ?
Или после определённой суммы донатов на ВСУ вы готовы их считать нормальными гражданами ?
И чему же равна эта сумма ? 100 / 1000 / 10000 в месяц ?
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7424
З нами з: 27.12.17
Подякував: 171 раз.
Подякували: 1470 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 14:36

  Hotab написав:. Цинично заявляя
хотаб у тебя с головой всё хорошо? во всём точно виноват vitaliian и он же - главная твоя проблема? то что ты пишешь истерические сопли. У нас рыночная экономика, меня никто не кормит. Поэтому я сам решаю как зарабатывать на хлеб. А тебе с такими бредовыми идеями дорога в сев. Корею. Там поймут.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 26 лис, 2023 15:22, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20743
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2315 раз.
Подякували: 3290 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 14:37

mustbe ,

Остальные - они все дармоеды и бездельники ?


Если не помогает ни налогами , ни донатами, имея такую возможность - безусловно.
И это не вопрос желания, а вопрос обязанности.



И чему же равна эта сумма ? 100 / 1000 / 10000 в месяц ?


Так в «Податковому кодексі» все сказано. И проценты, и с каких доходов.
А Донаты - по совести. Какой %% от хвоста красной рыбы отдать на дроны.


Поэтому я сам решаю как зарабатывать на хлеб.


Заодно реши, кто и за какие деньги должен защищать твою сытную жизнь. И твою коммерческую недвижимость.
В Южной Корее (как противовес Северной) ты бы вшей в тюрьме кормил, мамкин оптимизатор налогов :D
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 26 лис, 2023 14:42, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 10263
З нами з: 15.02.09
Подякував: 620 раз.
Подякували: 2119 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 14:41

  Hotab написав:40 сообщений в день только на этом форуме
40 сообщений?! расстрелять немедленно!
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20743
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2315 раз.
Подякували: 3290 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 14:48

  Hotab написав:Если не помогает ни налогами , ни донатами, имея такую возможность - безусловно.
И это не вопрос желания, а вопрос обязанности.

Налоги - да, конечно, это вопрос обязанностей.
А донаты - нет, по определению слова "донат". Если донат становится обязательным то превращается в налог.

Ок, такой пример:
Человек работает в тылу, платит налоги, иногда донатит.
При этом иногда прокручивает некоторые банковские карусели.
С дохода от которых покупает своим детям красную рыбу и чёрную икру.
Он дармоед или патриот или мерзкий_карусельщик ?
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7424
З нами з: 27.12.17
Подякував: 171 раз.
Подякували: 1470 раз.
 
Профіль
2
1
3
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 14:52

mustbe ,

Человек работает в тылу, платит налоги, иногда донатит


Амнистия.
Вопрос остался один: если он стирает днями кеды, то он точно работает?
Витальон например не работает. И практически не платит налоги. Рыбу красную ест. Возможно с икрой. Кто должен защищать его кормилицу-недвигу? Вы ответите на этот вопрос?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 26 лис, 2023 14:58, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 10263
З нами з: 15.02.09
Подякував: 620 раз.
Подякували: 2119 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 14:57

  Hotab написав:Витальон например не работает. И практически не платит налоги.
о я ж говорил
  vitaliiangel написав:во всём виноват vitaliian
на любой вопрос один и тот же ответ. Хотаб нашёл вселенское зло и вступил с ним в жестокий бой.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 26 лис, 2023 14:58, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20743
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2315 раз.
Подякували: 3290 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 463464465466>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 200к - валютные депозиты за гривну 1 ... 983, 984, 985
mustbe » П'ят 29 лип, 2022 15:58
9845 2021951
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 лис, 2023 00:57
CapsLk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (2962)
26.11.2023 14:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.