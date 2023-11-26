це рівень дитячого садочку, не рівень валютного форуму
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Додано: Нед 26 лис, 2023 14:58
Re: Клуб 200К - Теребеньки
Додано: Нед 26 лис, 2023 14:59
Додано: Нед 26 лис, 2023 15:04
Почему ты не готов им побыть?
Ты же цинично заявляешь:
1. Я квиточка, которая выросла не для войны. Воевать не буду.
Ок, действительно не все рождены для войны. Хотя многие о себе не все знают, ну да ладно.
2. Я «любил» ваш бюджет и вашу армию, мне самому мало . Платить налоги я не буду. Ну ладно, на чашку кофе в месяц кину, ок..
Хм, тут вопросов много
3. Я ем красную рыбу и у меня все чудесно. Меня кормит моя недвига, а ваши проблемы - это ваши проблемы.
Тут снова много вопросов.. А тебе понравилось, когда орки зашли в Ирпень? Много твоя недвижка в это время приносила тебе? Ты хочешь повторения?
И еще один вопрос: а почему другие должны содержать оборону твоей недвижки и твоей задницы? Если ты сам вырос квиточкой?
Додано: Нед 26 лис, 2023 15:06
Далеко не все работают с 9 до 18. Далеко не все даже ходят на работу, многие работают удалённо и имеют свободный график. Многие работают по ночам. Ситуации бывают очень разные.
Ничего не знаю про Витальона, работает ли он, платит ли налоги и тд.
А потому не вправе комментировать его действия.
Та даже если бы знал - всё равно был бы не вправе комментировать чужую жизнь.
Это его личное дело, моё мнение тут ничтожно
Додано: Нед 26 лис, 2023 15:16
mustbe ,
Ну то есть вы не считаете (как в условной Германии, где уже слили бы давно ) , что если сосед не платит налоги, то он живет за ваш счет и залазит в ваш карман? Ну вас это может устраивает. Меня нет. И когда такие ушлепки еще гордятся, что они (ввиду не желания работать и платить налоги) каруселят днями , то реакцию они получают соответствующую. Надеюсь вы поняли мою позицию по отношению к любителям на чужом *** в рай.
Додано: Нед 26 лис, 2023 15:25
Нет, не считаю.
Не имею обыкновения считать чужие деньги.
На то есть налоговая служба и другие государственные органы.
Если человек не нарушает закон - у меня к нему нет никаких претензий.
Морально-нравственные категории закон не регулирует.
На их основании можно относиться к человеку лучше или хуже, но не более того
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