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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 463464465466
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 14:58

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  vitaliiangel написав:Те кто получают з/п в гривне чувствуют себя богаче с её укреплением


це рівень дитячого садочку, не рівень валютного форуму
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 14:59

  prodigy написав:це рівень дитячого садочку, не рівень валютного форуму
ваш уровень - псих больница, добровольно делать то, от чего самому огыдно. Можете хотаба захватить.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 15:04

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Витальон например не работает. И практически не платит налоги.
о я ж говорил
  vitaliiangel написав:во всём виноват vitaliian
на любой вопрос один и тот же ответ. Хотаб нашёл вселенское зло.

Почему ты не готов им побыть?
Ты же цинично заявляешь:
1. Я квиточка, которая выросла не для войны. Воевать не буду.
Ок, действительно не все рождены для войны. Хотя многие о себе не все знают, ну да ладно.
2. Я «любил» ваш бюджет и вашу армию, мне самому мало . Платить налоги я не буду. Ну ладно, на чашку кофе в месяц кину, ок..
Хм, тут вопросов много
3. Я ем красную рыбу и у меня все чудесно. Меня кормит моя недвига, а ваши проблемы - это ваши проблемы.
Тут снова много вопросов.. А тебе понравилось, когда орки зашли в Ирпень? Много твоя недвижка в это время приносила тебе? Ты хочешь повторения?

И еще один вопрос: а почему другие должны содержать оборону твоей недвижки и твоей задницы? Если ты сам вырос квиточкой?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 15:06

  Hotab написав:Вопрос остался один: если он стирает днями кеды, то он точно работает?
Витальон например не работает. И практически не платит налоги. Рыбу красную ест. Возможно с икрой. Кто должен защищать его кормилицу-недвигу? Вы ответите на этот вопрос?

Далеко не все работают с 9 до 18. Далеко не все даже ходят на работу, многие работают удалённо и имеют свободный график. Многие работают по ночам. Ситуации бывают очень разные.

Ничего не знаю про Витальона, работает ли он, платит ли налоги и тд.
А потому не вправе комментировать его действия.
Та даже если бы знал - всё равно был бы не вправе комментировать чужую жизнь.
Это его личное дело, моё мнение тут ничтожно
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 15:16

mustbe ,

всё равно был бы не вправе комментировать чужую жизнь.
Это его личное дело


Ну то есть вы не считаете (как в условной Германии, где уже слили бы давно ) , что если сосед не платит налоги, то он живет за ваш счет и залазит в ваш карман? Ну вас это может устраивает. Меня нет. И когда такие ушлепки еще гордятся, что они (ввиду не желания работать и платить налоги) каруселят днями , то реакцию они получают соответствующую. Надеюсь вы поняли мою позицию по отношению к любителям на чужом *** в рай.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 15:25

  Hotab написав:Ну то есть вы не считаете (как в условной Германии, где уже слили бы давно ) , что если сосед не платит налоги, то он живет за ваш счет и залазит в ваш карман?

Нет, не считаю.
Не имею обыкновения считать чужие деньги.
На то есть налоговая служба и другие государственные органы.

Если человек не нарушает закон - у меня к нему нет никаких претензий.
Морально-нравственные категории закон не регулирует.
На их основании можно относиться к человеку лучше или хуже, но не более того
mustbe
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