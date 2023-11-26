Додано: Нед 26 лис, 2023 15:04

vitaliiangel написав: Hotab написав: Витальон например не работает. И практически не платит налоги. Витальон например не работает. И практически не платит налоги. о я ж говорил vitaliiangel написав: во всём виноват vitaliian во всём виноват vitaliian на любой вопрос один и тот же ответ. Хотаб нашёл вселенское зло. о я ж говорилна любой вопрос один и тот же ответ. Хотаб нашёл вселенское зло.

Почему ты не готов им побыть?Ты же цинично заявляешь:1. Я квиточка, которая выросла не для войны. Воевать не буду.Ок, действительно не все рождены для войны. Хотя многие о себе не все знают, ну да ладно.2. Я «любил» ваш бюджет и вашу армию, мне самому мало . Платить налоги я не буду. Ну ладно, на чашку кофе в месяц кину, ок..Хм, тут вопросов много3. Я ем красную рыбу и у меня все чудесно. Меня кормит моя недвига, а ваши проблемы - это ваши проблемы.Тут снова много вопросов.. А тебе понравилось, когда орки зашли в Ирпень? Много твоя недвижка в это время приносила тебе? Ты хочешь повторения?И еще один вопрос: а почему другие должны содержать оборону твоей недвижки и твоей задницы? Если ты сам вырос квиточкой?