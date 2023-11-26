Додано: Нед 26 лис, 2023 18:57

Hotab написав: mustbe ,



то никто не вправе его осуждать.





До того момента, пока он делает вклад в защиту своей воюющей страны (и своей кормилицы-недвижимости) Либо своим горбом (в бронике и с автоматом) , или своим деньгами тому, кто это делает за него (именно так, и не иначе… у каждого есть эта обязанность, она может быть реализована в виде непосредственного участия, либо оплаты услуг тех, кто это делает ) А то как-то избирательно выходит: одни воюют, другие им платят за это, а кто-то снимает сливки и жует красную рыбку. Цинично заявляя «у меня нет для защиты ни денег, ни желания» . До того момента, пока он делает вклад в защиту своей воюющей страны (и своей кормилицы-недвижимости) Либо своим горбом (в бронике и с автоматом) , или своим деньгами тому, кто это делает(именно так, и не иначе… у каждого есть эта обязанность, она может быть реализована в виде непосредственного участия, либо оплаты услуг тех, кто это делает ) А то как-то избирательно выходит: одни воюют, другие им платят за это, а кто-то снимает сливки и жует красную рыбку. Цинично заявляя «у меня нет для защиты ни денег, ни желания» .

Все знают, что в израиле служат все. Так вот в их армии ЦАХАЛ есть такая позиция: если ты сейчас не служишь, то не заморачивайся на войне. Пей, гуляй, ходи в рестораны и т.д. Когда придёт твоё время, то пойдёшь служить, а пока отдыхай. Если же все жители будут заморачиваться на войне, то нация выгорит за пару лет, и противнику будет легко выиграть войну.На любой войне были те кто снимал сливки. Даже в блокадном ленинграде работали рестораны, а в это время люди с голоду пухли. Несправедливость была есть и будет.А по поводу карусели, то государство само нам предлагает этим заниматься. Мы ничего не нарушаем. НБУ виднее почему они эту карусель не тормозят. Я этим пользуюсь, как любой другой госпрораммой. Ничего криминального в этом нет, и мы никому ничего плохого не делаем.