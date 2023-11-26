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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 26 лис, 2023 19:56
mustbe написав: Hotab написав:
Вот в чем цинизм и подлость. А так-то да, существуют люди, у которых подобная карусель едва ли не способ выжить. Вы верите, что их таких здесь много?
У них обычно нет 10-15 Куе для карусели. И они вообще банально не знают о ее существовании.
Не обобщайте, у каждого своя ситуация и свои резоны.
Я считаю, что если человек использует для заработка некоторые свои знания (легальными и законными методами, разумеется), то никто не вправе его осуждать.
так осуждают не за то что бегает. а за то что не достаточно помогает армии.
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mephala
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Додано: Нед 26 лис, 2023 20:05
mustbe написав:
Воюет/служит - малая часть общества, несколько процентов. Честь и хвала им, но речь не о них.
Остальные - они все дармоеды и бездельники ?
Или после определённой суммы донатов на ВСУ вы готовы их считать нормальными гражданами ?
И чему же равна эта сумма ? 100 / 1000 / 10000 в месяц ?
не знаю какая должна быть сумма - но уж точно это должно быть не донат а на постоянной основе и официально.
ну и меня до сих пор удивляет почему не перевели труд и налоги тыловиков на военные нормы. а то получается кто то в тылу работает 40 часов в неделю (5 дней по 8 часов) при 1,5% на армию даже не ощущая какие либо изменения после вторжения. а кто то рискует жизнью и здоровьем.
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mephala
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Додано: Нед 26 лис, 2023 20:12
А шоо, мы теперь будем не цвет купюр обсуждать, а поведение одного из форумчан?!
Ваащето это запрещено правилами самого Форума!
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Amethyst
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Додано: Нед 26 лис, 2023 20:14
mustbe написав: Hotab написав:
Ну то есть вы не считаете (как в условной Германии, где уже слили бы давно ) , что если сосед не платит налоги, то он живет за ваш счет и залазит в ваш карман?
Нет, не считаю.
Не имею обыкновения считать чужие деньги.
На то есть налоговая служба и другие государственные органы.
Если человек не нарушает закон - у меня к нему нет никаких претензий.
Морально-нравственные категории закон не регулирует.
На их основании можно относиться к человеку лучше или хуже, но не более того
есть два чела.
один платит налоги (скажем 20%). годовая ЗП 240К. на руки 192К.
второй не платит. годовая ЗП 240К. на руки 240К.
живут в одном доме. к дому за налоги первого сделали тротуар.
тротуаром пользуются оба но вот второй что не платит налоги покупает себе красную рыбу и икру на те 48К что он не заплатил налоги. а первый не покупает.
если бы тот кто не платит налоги не пользовался всем тем что оплачивается из бюджета то ладно. но он же пользуется. а значит залазит в карман к тем кто платит налоги.
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mephala
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Додано: Нед 26 лис, 2023 20:25
mephala написав:
есть два чела.
один платит налоги ...второй не платит
И шоо? Это тема этой ветки?
Мы живем в (правовом) гос-ве, у него есть компетентные органы, которые (наверное) следят за выполнением Закона. Есть и ответственные граждане, которые могут собрать доказ-ва, донести на чела и выстутить свидетелем в суде.
Читать морали, втирать пропаганду здорового образа жизни на финансовом форуме абсолютно бесполезно.
Ничего личного, просто бизнес. Деньги любят тишину, как и донаты, кстати
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Додано: Нед 26 лис, 2023 21:21
mephala написав: mustbe написав: Hotab написав:
Ну то есть вы не считаете (как в условной Германии, где уже слили бы давно ) , что если сосед не платит налоги, то он живет за ваш счет и залазит в ваш карман?
Нет, не считаю.
Не имею обыкновения считать чужие деньги.
На то есть налоговая служба и другие государственные органы.
Если человек не нарушает закон - у меня к нему нет никаких претензий.
Морально-нравственные категории закон не регулирует.
На их основании можно относиться к человеку лучше или хуже, но не более того
есть два чела.
один платит налоги (скажем 20%). годовая ЗП 240К. на руки 192К.
второй не платит. годовая ЗП 240К. на руки 240К.
живут в одном доме. к дому за налоги первого сделали тротуар.
тротуаром пользуются оба но вот второй что не платит налоги покупает себе красную рыбу и икру на те 48К что он не заплатил налоги. а первый не покупает.
если бы тот кто не платит налоги не пользовался всем тем что оплачивается из бюджета то ладно. но он же пользуется. а значит залазит в карман к тем кто платит налоги.
Деякі питання залишаються лише в моральній площині. Ну і плюс пенсію не отримає такий неплатєльщік полатків. А волати буде і зараз "пачіму у маіх радітєлєй такая малєнькая пєнсія???"
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