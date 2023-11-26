Додано: Нед 26 лис, 2023 20:14

mustbe написав: Hotab написав: Ну то есть вы не считаете (как в условной Германии, где уже слили бы давно ) , что если сосед не платит налоги, то он живет за ваш счет и залазит в ваш карман? Ну то есть вы не считаете (как в условной Германии, где уже слили бы давно ) , что если сосед не платит налоги, то он живет за ваш счет и залазит в ваш карман?

Нет, не считаю.

Не имею обыкновения считать чужие деньги.

На то есть налоговая служба и другие государственные органы.



Если человек не нарушает закон - у меня к нему нет никаких претензий.

Морально-нравственные категории закон не регулирует.

На их основании можно относиться к человеку лучше или хуже, но не более того Нет, не считаю.Не имею обыкновения считать чужие деньги.На то есть налоговая служба и другие государственные органы.Если человек не нарушает закон - у меня к нему нет никаких претензий.Морально-нравственные категории закон не регулирует.На их основании можно относиться к человеку лучше или хуже, но не более того

есть два чела.один платит налоги (скажем 20%). годовая ЗП 240К. на руки 192К.второй не платит. годовая ЗП 240К. на руки 240К.живут в одном доме. к дому за налоги первого сделали тротуар.тротуаром пользуются оба но вот второй что не платит налоги покупает себе красную рыбу и икру на те 48К что он не заплатил налоги. а первый не покупает.если бы тот кто не платит налоги не пользовался всем тем что оплачивается из бюджета то ладно. но он же пользуется. а значит залазит в карман к тем кто платит налоги.