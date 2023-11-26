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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 26 лис, 2023 22:42
vitaliiangel написав: Ой+ написав:
Ось хто знає/вгадає в який бік дмуть віяння НБУ, той і у виграші.
В 2024 НБУ хочет увеличить портфель ОВГЗ на 500 ярдов, то есть примерно на 1/3. Одними % столько денег не заманишь, народ считает доходность с учётом курса. Значит курс на укрепляж от 0,5 до 1 грн за $.
Для карусельщика общее правило, долго в валюте не сиди.
а через условно неделю...месяц просыпаемся - руководство НБУ другое (предыдущее ̶р̶а̶с̶с̶т̶р̶е̶л̶я̶н̶ы̶ ̶п̶о̶ ̶з̶а̶к̶о̶н̶а̶м̶ ̶в̶о̶е̶н̶н̶о̶г̶о̶ ̶в̶р̶е̶м̶е̶н̶и̶ ̶ ̶ ̶ в Ницце...) и у него много совсем противоположных папередникам идей - и офкурс односекундно
переставляют , например, по минимуму
на 4...7 грн выше, как многие советовали для поддержки экспортеров.
Гривнеобладатель (в товарных количествах) без инсайда с самого "верха" - чисто авантюрист, если не тупо камикадзе.
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Нед 26 лис, 2023 22:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 26 лис, 2023 22:50
flysoulfly написав:
и офкурс односекундно переставляют , например, по минимуму на 4...7 грн выш
по классике вкладчиков не кидают в начале пирамиды. кроме то курс 40 и выше - неслабая демотивация для военных. Кого то злить в их планы не входит, наоборот постянно увеличиваются лимиты на социальный доллар, с 50 до 100 потом до 200. Шобы девал не ранил чиновников и военных.
Зеля будет пытаться играть хорошего полицейского, укрепляя гривну, пока резервы позволяют. А из Залужного делать плохого, то срезая, то возвращая выплаты.
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