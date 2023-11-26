Hotab написав:



Так вот в их армии ЦАХАЛ есть такая позиция: если ты сейчас не служишь, то не заморачивайся на войне. Пей, гуляй, ходи в рестораны и т.д. Когда придёт твоё время, то пойдёшь служить, а пока отдыхай.





Так в ЦАХАЛ. А наших карусельщиков , ладно, не карусельщиков, а ухылянтов от налогов и помощи армии (донатов) придет это время? Кто здесь сидит на телефоне , в горячем стендбае и ждет вызова в войско?? Хоть один из карусельщик такой есть?Только именно приглашение в войско ждет , а не «пайку» забрать? Не перепутайте.Витальен точно нет , чего и не скрывает. Тогда причем тут ЦАХАЛ и «пить , гулять, веселиться»??Тогда выходит не совсем цахал, Тогда кто-то годами гниет в окопе, а кто-то «пить , гулять, веселиться». Без обмена местами. И деле без налогов для содержания тех, кто не может пить , гулять и веселиться.