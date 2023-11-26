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Ой+ написав:Ось хто знає/вгадає в який бік дмуть віяння НБУ, той і у виграші.
В 2024 НБУ хочет увеличить портфель ОВГЗ на 500 ярдов, то есть примерно на 1/3. Одними % столько денег не заманишь, народ считает доходность с учётом курса. Значит курс на укрепляж от 0,5 до 1 грн за $.
Для карусельщика общее правило, долго в валюте не сиди.
а через условно неделю...месяц просыпаемся - руководство НБУ другое (предыдущее ̶р̶а̶с̶с̶т̶р̶е̶л̶я̶н̶ы̶ ̶п̶о̶ ̶з̶а̶к̶о̶н̶а̶м̶ ̶в̶о̶е̶н̶н̶о̶г̶о̶ ̶в̶р̶е̶м̶е̶н̶и̶ ̶ ̶ ̶ в Ницце...) и у него много совсем противоположных папередникам идей - и офкурс односекундно переставляют , например, по минимуму на 4...7 грн выше, как многие советовали для поддержки экспортеров. Гривнеобладатель (в товарных количествах) без инсайда с самого "верха" - чисто авантюрист, если не тупо камикадзе.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Нед 26 лис, 2023 22:53, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly написав:и офкурс односекундно переставляют , например, по минимуму на 4...7 грн выш
по классике вкладчиков не кидают в начале пирамиды. кроме то курс 40 и выше - неслабая демотивация для военных. Кого то злить в их планы не входит, наоборот постянно увеличиваются лимиты на социальный доллар, с 50 до 100 потом до 200. Шобы девал не ранил чиновников и военных.
Зеля будет пытаться играть хорошего полицейского, укрепляя гривну, пока резервы позволяют. А из Залужного делать плохого, то срезая, то возвращая выплаты. Извините за политику в прогнозах.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 26 лис, 2023 23:22, всього редагувалось 1 раз.
Так вот в их армии ЦАХАЛ есть такая позиция: если ты сейчас не служишь, то не заморачивайся на войне. Пей, гуляй, ходи в рестораны и т.д. Когда придёт твоё время, то пойдёшь служить, а пока отдыхай.
Так в ЦАХАЛ придет его время. А наших карусельщиков , ладно, не карусельщиков, а ухылянтов от налогов и помощи армии (донатов) придет это время? Кто здесь сидит на телефоне , в горячем стендбае и ждет вызова в войско?? Хоть один из карусельщик такой есть? Только именно приглашение в войско ждет , а не «пайку» забрать? Не перепутайте. Витальен точно нет , чего и не скрывает. Тогда причем тут ЦАХАЛ и «пить , гулять, веселиться»??
Тогда выходит не совсем цахал, Тогда кто-то годами гниет в окопе, а кто-то «пить , гулять, веселиться». Без обмена местами. И деле без налогов для содержания тех, кто не может пить , гулять и веселиться.
С первых дней войны в Израиле выложили список детей чиновников, которые воюют. Можете его найти на просторах. Так вот там практически все дети чиновников в секторе газа, даже самого президента и премьер-министра. И самое интересное, что не только сыновья, а и дочери. А где вы видели на фронте детей наших чиновников? Я знаю где, в батальоне монако. Так какого хрена мы должны быть патриотами и погибать на фронте? Видя всё это народ как-то остыл, и уже много ухылянтов. И я не могу их осуждать, потому что они не хотят воевать за батальон монако и коррупционеров. Нет у них мотивации. Вот статья: https://24tv.ua/ru/vojna-izrailja-proti ... t_n2434955 Но, есть ещё конкретный пофамильный список. Мне его просто влом искать
не хотят воевать за батальон монако и коррупционеров.
А что значит «воевать за батальон Монако»? Они при любом раскладе войну не проиграют. Они УЖЕ в Монако, и деньги с ними. А вот остальным надо защищать свое. Ну или не надо. Не воюем, не платим налоги, не работаем нигде, каруселим как в последний день, с пониманием относимся ко всем ухылянтам, бездельникам, ждем оккупацию и верим что будет возможность и рублями каруселить. Аминь.
не хотят воевать за батальон монако и коррупционеров.
А что значит «воевать за батальон Монако»? Они при любом раскладе войну не проиграют. Они УЖЕ в Монако, и деньги с ними. А вот остальным надо защищать свое. Ну или не надо. Не воюем, не платим налоги, не работаем нигде, каруселим как в последний день, с пониманием относимся ко всем ухылянтам, бездельникам, ждем оккупацию и верим что будет возможность и рублями каруселить. Аминь.
Простому человеку не понять почему он должен погибать за монако и почему он должен платить налоги, когда коррупционеры воруют миллиардами. Простой человек говорит себе, а чем я хуже их? Буду тоже ухылянтом, буду крутить карусель и не платить налоги, как они. И простой человек говорит правду. Идёт война, а дети чиновников с жиру бесятся за бугром, коррупционеры воруют больше чем до войны. Вот вам и аминь
Одно дело воевать в армии, которая побеждает, как Израиль. А другое дело - наша ситуация.
Неужели на понимаете?
Это не правда, Израиль не побеждает. Пока у них дела обстоят не очень, а есть реальная угроза, что в войну ввяжется иран и другие мусульманские страны. Даже турция готова воевать против израиля. В оон израиль не встретил поддержки, даже от нас. Там всё не так хорошо. У меня куча знакомых\друзей сейчас в израиле, и рассказывают мне все новости. Но, евреи воюют все как один, потому что они сплочены и видят, что даже дети президента на войне. И чиновники не воруют миллардами. У них есть пример, есть мотивация, а у нас этого нет.
Andrey2512 Ядро - это не самая большая проблема. Его врядли рашка применит. Зато рашка умудрилась построить кучу новых военных заводов, получать кучу оружия от ирана и с.кореи, мобилизовать кучу людей и т.д. А что сделали мы за эти два года? Патронов своих даже не делаем. Не говоря про танки, снаряды, пушки и т.д. Зато за два года коррупционеры стали воровать намного больше чем до войны. На западе уже охреневают от наших толстосумов. А народ это всё видит, и от куда им взять мотивацию воевать? Если мы войну проиграем, то не из-за ядерной бомбы, а из-за своих коррупционеров и наших руководителей, которые ничего для победы не сделали. Кстати, карусельщики - это производная от наших коррупционеров. Люди тоже хотят рвануть. Почему чиновникам можно, а простому человеку нет?
deneg net написав:С первых дней войны в Израиле выложили список детей чиновников, которые воюют. Можете его найти на просторах. Так вот там практически все дети чиновников в секторе газа, даже самого президента и премьер-министра. И самое интересное, что не только сыновья, а и дочери. А где вы видели на фронте детей наших чиновников? Я знаю где, в батальоне монако. Так какого хрена мы должны быть патриотами и погибать на фронте?
Щось у вас переплутано причини і наслідки. Якщо вам не подобається, що діти чиновників не воюють, то, може, вам потрібні ІНШІ ЧИНОВНИКИ, З ІНШИМИ ЦІННОСТЯМИ?.. Бо спочатку ви самі голосуєте за неіснуючу партію до верховної ради, а далі дивуєтесь, а чого це вони за вас не воюють.