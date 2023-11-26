RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 466467468469
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 00:41

  sergey_sryvkin написав:
  deneg net написав:С первых дней войны в Израиле выложили список детей чиновников, которые воюют. Можете его найти на просторах. Так вот там практически все дети чиновников в секторе газа, даже самого президента и премьер-министра. И самое интересное, что не только сыновья, а и дочери. А где вы видели на фронте детей наших чиновников? Я знаю где, в батальоне монако. Так какого хрена мы должны быть патриотами и погибать на фронте?

Щось у вас переплутано причини і наслідки. Якщо вам не подобається, що діти чиновників не воюють, то, може, вам потрібні ІНШІ ЧИНОВНИКИ, З ІНШИМИ ЦІННОСТЯМИ?.. Бо спочатку ви самі голосуєте за неіснуючу партію до верховної ради, а далі дивуєтесь, а чого це вони за вас не воюють.

А как буд-то это произошло только сейчас. В 2014 была точно такая же ситуация, а партия была совершенно другая. Дело не в партии. Сколько уже власть менялась у нас в стране, а разве коррупция хотя бы когда-то становилась меньше? Разве при какой-то власти дети чиновников служили в армии? Разве когда-то власть заботилась о нас? Все годы независимости власть грабила и плевала на людей. В итоге вырастили соответствующий народ. Кстати, дети из другой партии, на которую вы намекаете, тоже не воюют.
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3130
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 612 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 466467468469
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 200к - валютные депозиты за гривну 1 ... 983, 984, 985
mustbe » П'ят 29 лип, 2022 15:58
9845 2023034
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 лис, 2023 00:57
CapsLk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.