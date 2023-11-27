sergey_sryvkin написав:deneg net написав:С первых дней войны в Израиле выложили список детей чиновников, которые воюют. Можете его найти на просторах. Так вот там практически все дети чиновников в секторе газа, даже самого президента и премьер-министра. И самое интересное, что не только сыновья, а и дочери. А где вы видели на фронте детей наших чиновников? Я знаю где, в батальоне монако. Так какого хрена мы должны быть патриотами и погибать на фронте?
Щось у вас переплутано причини і наслідки. Якщо вам не подобається, що діти чиновників не воюють, то, може, вам потрібні ІНШІ ЧИНОВНИКИ, З ІНШИМИ ЦІННОСТЯМИ?.. Бо спочатку ви самі голосуєте за неіснуючу партію до верховної ради, а далі дивуєтесь, а чого це вони за вас не воюють.
А как буд-то это произошло только сейчас. В 2014 была точно такая же ситуация, а партия была совершенно другая. Дело не в партии. Сколько уже власть менялась у нас в стране, а разве коррупция хотя бы когда-то становилась меньше? Разве при какой-то власти дети чиновников служили в армии? Разве когда-то власть заботилась о нас? Все годы независимости власть грабила и плевала на людей. В итоге вырастили соответствующий народ. Кстати, дети из другой партии, на которую вы намекаете, тоже не воюют.