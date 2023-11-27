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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 466467468469
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 00:41

  sergey_sryvkin написав:
  deneg net написав:С первых дней войны в Израиле выложили список детей чиновников, которые воюют. Можете его найти на просторах. Так вот там практически все дети чиновников в секторе газа, даже самого президента и премьер-министра. И самое интересное, что не только сыновья, а и дочери. А где вы видели на фронте детей наших чиновников? Я знаю где, в батальоне монако. Так какого хрена мы должны быть патриотами и погибать на фронте?

Щось у вас переплутано причини і наслідки. Якщо вам не подобається, що діти чиновників не воюють, то, може, вам потрібні ІНШІ ЧИНОВНИКИ, З ІНШИМИ ЦІННОСТЯМИ?.. Бо спочатку ви самі голосуєте за неіснуючу партію до верховної ради, а далі дивуєтесь, а чого це вони за вас не воюють.

А как буд-то это произошло только сейчас. В 2014 была точно такая же ситуация, а партия была совершенно другая. Дело не в партии. Сколько уже власть менялась у нас в стране, а разве коррупция хотя бы когда-то становилась меньше? Разве при какой-то власти дети чиновников служили в армии? Разве когда-то власть заботилась о нас? Все годы независимости власть грабила и плевала на людей. В итоге вырастили соответствующий народ. Кстати, дети из другой партии, на которую вы намекаете, тоже не воюют.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 12:09

Глянув у табличці клюбу200 кошерний курс у Сєні 36,6 і таки вирішив психануть занести грошенят. Глянув у додатку таки ж 37,25 обмін. Акція була дуже швидка, під своїх і вже на 11-00 скінчилась? Хто рано встав, того й тапки ? :)
Ps За 24-го числа читав. Увесь день до вечора на роботі був, як бджола. Тоді пролюбив.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 13:16

  alex lem написав:Глянув у табличці клюбу200 кошерний курс у Сєні 36,6 і таки вирішив психануть занести грошенят. Глянув у додатку таки ж 37,25 обмін. Акція була дуже швидка, під своїх і вже на 11-00 скінчилась? Хто рано встав, того й тапки ? :)
Ps За 24-го числа читав. Увесь день до вечора на роботі був, як бджола. Тоді пролюбив.

акция по 36.6 была сегодня до 11
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