Додано: Пон 27 лис, 2023 00:24

Andrey2512

Ядро - это не самая большая проблема. Его врядли рашка применит. Зато рашка умудрилась построить кучу новых военных заводов, получать кучу оружия от ирана и с.кореи, мобилизовать кучу людей и т.д. А что сделали мы за эти два года? Патронов своих даже не делаем. Не говоря про танки, снаряды, пушки и т.д. Зато за два года коррупционеры стали воровать намного больше чем до войны. На западе уже охреневают от наших толстосумов. А народ это всё видит, и от куда им взять мотивацию воевать? Если мы войну проиграем, то не из-за ядерной бомбы, а из-за своих коррупционеров и наших руководителей, которые ничего для победы не сделали. Кстати, карусельщики - это производная от наших коррупционеров. Люди тоже хотят рвануть. Почему чиновникам можно, а простому человеку нет?