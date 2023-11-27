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Клуб 200К - Теребеньки
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Додано: Нед 26 лис, 2023 23:45
Hotab написав:deneg net
,
не хотят воевать за батальон монако и коррупционеров.
А что значит «воевать за батальон Монако»? Они при любом раскладе войну не проиграют. Они УЖЕ в Монако, и деньги с ними.
А вот остальным надо защищать свое. Ну или не надо. Не воюем, не платим налоги, не работаем нигде, каруселим как в последний день, с пониманием относимся ко всем ухылянтам, бездельникам, ждем оккупацию и верим что будет возможность и рублями каруселить. Аминь.
Простому человеку не понять почему он должен погибать за монако и почему он должен платить налоги, когда коррупционеры воруют миллиардами. Простой человек говорит себе, а чем я хуже их? Буду тоже ухылянтом, буду крутить карусель и не платить налоги, как они. И простой человек говорит правду. Идёт война, а дети чиновников с жиру бесятся за бугром, коррупционеры воруют больше чем до войны. Вот вам и аминь
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Додано: Нед 26 лис, 2023 23:51
Andrey2512 написав:deneg net
Одно дело воевать в армии, которая побеждает, как Израиль. А другое дело - наша ситуация.
Неужели на понимаете?
Это не правда, Израиль не побеждает. Пока у них дела обстоят не очень, а есть реальная угроза, что в войну ввяжется иран и другие мусульманские страны. Даже турция готова воевать против израиля. В оон израиль не встретил поддержки, даже от нас. Там всё не так хорошо. У меня куча знакомых\друзей сейчас в израиле, и рассказывают мне все новости.
Но, евреи воюют все как один, потому что они сплочены и видят, что даже дети президента на войне. И чиновники не воруют миллардами. У них есть пример, есть мотивация, а у нас этого нет.
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Додано: Пон 27 лис, 2023 00:09
deneg net
Тем на менее, Иран и Турция в стороне пока.
А Хамас - не ядерная держава.
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Andrey2512
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Додано: Пон 27 лис, 2023 00:24
Andrey2512
Ядро - это не самая большая проблема. Его врядли рашка применит. Зато рашка умудрилась построить кучу новых военных заводов, получать кучу оружия от ирана и с.кореи, мобилизовать кучу людей и т.д. А что сделали мы за эти два года? Патронов своих даже не делаем. Не говоря про танки, снаряды, пушки и т.д. Зато за два года коррупционеры стали воровать намного больше чем до войны. На западе уже охреневают от наших толстосумов. А народ это всё видит, и от куда им взять мотивацию воевать? Если мы войну проиграем, то не из-за ядерной бомбы, а из-за своих коррупционеров и наших руководителей, которые ничего для победы не сделали. Кстати, карусельщики - это производная от наших коррупционеров. Люди тоже хотят рвануть. Почему чиновникам можно, а простому человеку нет?
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Додано: Пон 27 лис, 2023 00:31
deneg net написав:
С первых дней войны в Израиле выложили список детей чиновников, которые воюют. Можете его найти на просторах. Так вот там практически все дети чиновников в секторе газа, даже самого президента и премьер-министра. И самое интересное, что не только сыновья, а и дочери. А где вы видели на фронте детей наших чиновников? Я знаю где, в батальоне монако. Так какого хрена мы должны быть патриотами и погибать на фронте?
Щось у вас переплутано причини і наслідки. Якщо вам не подобається, що діти чиновників не воюють, то, може, вам потрібні ІНШІ ЧИНОВНИКИ, З ІНШИМИ ЦІННОСТЯМИ?.. Бо спочатку ви самі голосуєте за неіснуючу партію до верховної ради, а далі дивуєтесь, а чого це вони за вас не воюють.
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Додано: Пон 27 лис, 2023 00:41
sergey_sryvkin написав: deneg net написав:
С первых дней войны в Израиле выложили список детей чиновников, которые воюют. Можете его найти на просторах. Так вот там практически все дети чиновников в секторе газа, даже самого президента и премьер-министра. И самое интересное, что не только сыновья, а и дочери. А где вы видели на фронте детей наших чиновников? Я знаю где, в батальоне монако. Так какого хрена мы должны быть патриотами и погибать на фронте?
Щось у вас переплутано причини і наслідки. Якщо вам не подобається, що діти чиновників не воюють, то, може, вам потрібні ІНШІ ЧИНОВНИКИ, З ІНШИМИ ЦІННОСТЯМИ?.. Бо спочатку ви самі голосуєте за неіснуючу партію до верховної ради, а далі дивуєтесь, а чого це вони за вас не воюють.
А как буд-то это произошло только сейчас. В 2014 была точно такая же ситуация, а партия была совершенно другая. Дело не в партии. Сколько уже власть менялась у нас в стране, а разве коррупция хотя бы когда-то становилась меньше? Разве при какой-то власти дети чиновников служили в армии? Разве когда-то власть заботилась о нас? Все годы независимости власть грабила и плевала на людей. В итоге вырастили соответствующий народ. Кстати, дети из другой партии, на которую вы намекаете, тоже не воюют.
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Додано: Пон 27 лис, 2023 12:09
Глянув у табличці клюбу200 кошерний курс у Сєні 36,6 і таки вирішив психануть занести грошенят. Глянув у додатку таки ж 37,25 обмін. Акція була дуже швидка, під своїх і вже на 11-00 скінчилась? Хто рано встав, того й тапки ?
Ps За 24-го числа читав. Увесь день до вечора на роботі був, як бджола. Тоді пролюбив.
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alex lem
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Додано: Пон 27 лис, 2023 13:16
alex lem написав:
Глянув у табличці клюбу200 кошерний курс у Сєні 36,6 і таки вирішив психануть занести грошенят. Глянув у додатку таки ж 37,25 обмін. Акція була дуже швидка, під своїх і вже на 11-00 скінчилась? Хто рано встав, того й тапки ?
Ps За 24-го числа читав. Увесь день до вечора на роботі був, як бджола. Тоді пролюбив.
акция по 36.6 была сегодня до 11
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Додано: Пон 27 лис, 2023 15:01
Лучше б акцию на евро провели ))
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Додано: Пон 27 лис, 2023 15:32
sens написав:
Синіми вже давно не видає
Ув. sens
, когда Вы уже научитесь пользоваться BB-кодами?
Или Вы получаете удовольствие от структуры своих сообщений?
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