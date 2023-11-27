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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 27 лис, 2023 15:34
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Додано: Пон 27 лис, 2023 15:49
maniachello написав: sens написав:
Синіми вже давно не видає
Ув. sens
, когда Вы уже научитесь пользоваться BB-кодами?
Или Вы получаете удовольствие от структуры своих сообщений?
Я отримую прибуток від оптової купівлі декілька разів на місяць,а все інше,ви праві - не вчили мене в квірту
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sens
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Додано: Пон 27 лис, 2023 16:15
mephala написав:
ну и меня до сих пор удивляет почему не перевели труд и налоги тыловиков на военные нормы. а то получается кто то в тылу работает 40 часов в неделю (5 дней по 8 часов) при 1,5% на армию даже не ощущая какие либо изменения после вторжения. а кто то рискует жизнью и здоровьем.
Ну и меня до сих пор удивляет почему другие законы не подвели под военные нормы, кто-то расхищает бюджет/помощь не ощущая какие либо изменения после вторжения.
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Додано: Пон 27 лис, 2023 17:38
В ТАС уже евро под депо 40.54 )) Будет больше? Не понятно, чего его штормит
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Andrey2512
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