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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 469470471472
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 15:34

Продовжуємо розігрівати наші депозити: до кінця акції залишилось 20 днів
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 15:49

  maniachello написав:
  sens написав:Синіми вже давно не видає

Ув. sens, когда Вы уже научитесь пользоваться BB-кодами? :twisted:
Или Вы получаете удовольствие от структуры своих сообщений? :shock:

Я отримую прибуток від оптової купівлі декілька разів на місяць,а все інше,ви праві - не вчили мене в квірту
sens
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 16:15

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  mephala написав:ну и меня до сих пор удивляет почему не перевели труд и налоги тыловиков на военные нормы. а то получается кто то в тылу работает 40 часов в неделю (5 дней по 8 часов) при 1,5% на армию даже не ощущая какие либо изменения после вторжения. а кто то рискует жизнью и здоровьем.
Ну и меня до сих пор удивляет почему другие законы не подвели под военные нормы, кто-то расхищает бюджет/помощь не ощущая какие либо изменения после вторжения.
Proofy
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 17:38

Re: Клуб 200К - Теребеньки

В ТАС уже евро под депо 40.54 )) Будет больше? Не понятно, чего его штормит
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 18:26

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Колеги, коли в сені фінмон може возбудиться. Доходи білі, та все ж. На якіх сумах? Сумнівно ще нести клюбну каклєту, чи досить...
alex lem
 
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Пон 27 лис, 2023 14:35
sens

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