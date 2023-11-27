RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 469470471472
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 15:34

Продовжуємо розігрівати наші депозити: до кінця акції залишилось 20 днів
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3816
З нами з: 14.09.13
Подякував: 948 раз.
Подякували: 1935 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 15:49

  maniachello написав:
  sens написав:Синіми вже давно не видає

Ув. sens, когда Вы уже научитесь пользоваться BB-кодами? :twisted:
Или Вы получаете удовольствие от структуры своих сообщений? :shock:

Я отримую прибуток від оптової купівлі декілька разів на місяць,а все інше,ви праві - не вчили мене в квірту
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14951
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 815 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 16:15

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  mephala написав:ну и меня до сих пор удивляет почему не перевели труд и налоги тыловиков на военные нормы. а то получается кто то в тылу работает 40 часов в неделю (5 дней по 8 часов) при 1,5% на армию даже не ощущая какие либо изменения после вторжения. а кто то рискует жизнью и здоровьем.
Ну и меня до сих пор удивляет почему другие законы не подвели под военные нормы, кто-то расхищает бюджет/помощь не ощущая какие либо изменения после вторжения.
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2182
З нами з: 24.10.08
Подякував: 58 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 17:38

Re: Клуб 200К - Теребеньки

В ТАС уже евро под депо 40.54 )) Будет больше? Не понятно, чего его штормит
Andrey2512
 
Повідомлень: 582
З нами з: 04.04.22
Подякував: 41 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 18:26

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Колеги, коли в сені фінмон може возбудиться. Доходи білі, та все ж. На якіх сумах? Сумнівно ще нести клюбну каклєту, чи досить...
alex lem
 
Повідомлень: 2950
З нами з: 25.12.08
Подякував: 131 раз.
Подякували: 367 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 19:25

  alex lem написав:Колеги, коли в сені фінмон може возбудиться. Доходи білі, та все ж. На якіх сумах? Сумнівно ще нести клюбну каклєту, чи досить...

Сёдня с 10-11 курс на конвертацию котлеты был 36.6 , вот и попробовали бы.
demichh
 
Повідомлень: 3010
З нами з: 09.12.10
Подякував: 150 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 20:16

  deneg net написав:
  Hotab написав:deneg net ,
Идёт война, а дети чиновников с жиру бесятся за бугром, коррупционеры воруют больше чем до войны. Вот вам и аминь

назовіть країну у Світі або період історії людства за останні 4000 років, де було інакше
прошу приклади. сталіна не приводіть у приклад, благаю. бо він крім себе, коханого, нікого не любив, ні свою жінку, ні дітей своїх, тим більше інших
нічого обрюватися, прийміть світ, який він є. починайте покращення з себе
Yuri_61
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2692
З нами з: 30.09.15
Подякував: 363 раз.
Подякували: 438 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 469470471472
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Клуб 200к - валютные депозиты за гривну 1 ... 982, 983, 984
mustbe » П'ят 29 лип, 2022 15:58
9836 2026413
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 лис, 2023 14:35
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (10316)
27.11.2023 18:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.