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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 470471472473
Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 01:46

  maniachello написав:
  sens написав:Синіми вже давно не видає

Ув. sens, когда Вы уже научитесь пользоваться BB-кодами? :twisted:
Или Вы получаете удовольствие от структуры своих сообщений? :shock:
а то! :mrgreen:
а слабо отключить чтение таких :?
flysoulfly
 
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sens

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