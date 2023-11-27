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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 28 лис, 2023 01:46
maniachello написав: sens написав:
Синіми вже давно не видає
Ув. sens
, когда Вы уже научитесь пользоваться BB-кодами?
Или Вы получаете удовольствие от структуры своих сообщений?
а то!
а слабо отключить чтение таких
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