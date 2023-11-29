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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 28 лис, 2023 01:46
maniachello написав: sens написав:
Синіми вже давно не видає
Ув. sens
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flysoulfly
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Додано: Вів 28 лис, 2023 11:08
flysoulfly написав: maniachello написав: sens написав:
Синіми вже давно не видає
Ув. sens
, когда Вы уже научитесь пользоваться BB-кодами?
Или Вы получаете удовольствие от структуры своих сообщений?
а то!
а слабо отключить чтение таких
как? это?
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maniachello
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Додано: Сер 29 лис, 2023 11:24
грустно...
есть ли смысл морозить бакс(на50Кгрн) на месяц в А-банке по 37,32 ? - если через месяц продажа налички будет не выше 37,30-37.35
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flysoulfly
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Додано: Сер 29 лис, 2023 11:26
flysoulfly написав:
грустно...
есть ли смысл морозить бакс(на50Кгрн) на месяц в А-банке по 37,32 ? - если через месяц продажа налички будет не выше 37,30-37.35
даже на 5 дней морозить нельзя. получили - сразу слили. 5 дней назад я сливал по 37,75 сейчас берут по 37,55
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vitaliiangel
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Додано: Сер 29 лис, 2023 11:28
vitaliiangel написав: flysoulfly написав:
грустно...
есть ли смысл морозить бакс(на50Кгрн) на месяц в А-банке по 37,32 ? - если через месяц продажа налички будет не выше 37,30-37.35
даже на 5 дней морозить нельзя. получили - сразу слили. 5 дней назад я сливал по 37,75 сейчас берут по 37,55
тогда курсы совсем не альо
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flysoulfly
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Додано: Сер 29 лис, 2023 11:31
даже нулячие "1996е" дороже 37,35 сдать вообще анрил
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flysoulfly
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Додано: Сер 29 лис, 2023 11:32
но... межбанк настораживает
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flysoulfly
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Додано: Сер 29 лис, 2023 11:32
flysoulfly написав:
даже нулячие "1996е" дороже 37,35 сдать вообще анрил
рынок щупает как низко могут упасть карусельщики. когда 70% перестанут каруселить курсы обменок снова вырастут.
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vitaliiangel
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Додано: Сер 29 лис, 2023 11:47
vitaliiangel написав: flysoulfly написав:
грустно...
есть ли смысл морозить бакс(на50Кгрн) на месяц в А-банке по 37,32 ? - если через месяц продажа налички будет не выше 37,30-37.35
даже на 5 дней морозить нельзя. получили - сразу слили. 5 дней назад я сливал по 37,75 сейчас берут по 37,55
На початку листопада якщо на 1 пайку в банк - прибуток був трохи більше 7000. Після одної поїздки через Чернігів і купівлі декілька пайків, прибуток вийшов більше.
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sens
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Додано: Сер 29 лис, 2023 11:54
vitaliiangel написав: flysoulfly написав:
даже нулячие "1996е" дороже 37,35 сдать вообще анрил
рынок щупает как низко могут упасть карусельщики. когда 70% перестанут каруселить курсы обменок снова вырастут.
Теорія змови. Як було минулого року - купівля по 37,40 а продаж по 41,50, зараз в минулому. Здебільшого в банках по різному можна вийти в плюс. Вирішив залишити на місяць в Акцент , з можливістю купити двічі, Клірингом та Комін,на менший строк Укрексімбанк та Альянс. Монобанк взагалі здивував-що купляти що на депозит однакові умови.
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