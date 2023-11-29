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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 471472473474>
Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 01:46

  maniachello написав:
  sens написав:Синіми вже давно не видає

Ув. sens, когда Вы уже научитесь пользоваться BB-кодами? :twisted:
Или Вы получаете удовольствие от структуры своих сообщений? :shock:
а то! :mrgreen:
а слабо отключить чтение таких :?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 11:08

  flysoulfly написав:
  maniachello написав:
  sens написав:Синіми вже давно не видає

Ув. sens, когда Вы уже научитесь пользоваться BB-кодами? :twisted:
Или Вы получаете удовольствие от структуры своих сообщений? :shock:
а то! :mrgreen:
а слабо отключить чтение таких :?

как? это?
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maniachello
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 11:24

грустно...
есть ли смысл морозить бакс(на50Кгрн) на месяц в А-банке по 37,32 ? - если через месяц продажа налички будет не выше 37,30-37.35 :(
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 11:26

  flysoulfly написав:грустно...
есть ли смысл морозить бакс(на50Кгрн) на месяц в А-банке по 37,32 ? - если через месяц продажа налички будет не выше 37,30-37.35 :(

даже на 5 дней морозить нельзя. получили - сразу слили. 5 дней назад я сливал по 37,75 сейчас берут по 37,55
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 11:28

  vitaliiangel написав:
  flysoulfly написав:грустно...
есть ли смысл морозить бакс(на50Кгрн) на месяц в А-банке по 37,32 ? - если через месяц продажа налички будет не выше 37,30-37.35 :(

даже на 5 дней морозить нельзя. получили - сразу слили. 5 дней назад я сливал по 37,75 сейчас берут по 37,55
тогда курсы совсем не альо
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 11:31

даже нулячие "1996е" дороже 37,35 сдать вообще анрил
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 11:32

но... межбанк настораживает
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 11:32

  flysoulfly написав:даже нулячие "1996е" дороже 37,35 сдать вообще анрил

рынок щупает как низко могут упасть карусельщики. когда 70% перестанут каруселить курсы обменок снова вырастут.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 11:47

  vitaliiangel написав:
  flysoulfly написав:грустно...
есть ли смысл морозить бакс(на50Кгрн) на месяц в А-банке по 37,32 ? - если через месяц продажа налички будет не выше 37,30-37.35 :(

даже на 5 дней морозить нельзя. получили - сразу слили. 5 дней назад я сливал по 37,75 сейчас берут по 37,55

На початку листопада якщо на 1 пайку в банк - прибуток був трохи більше 7000. Після одної поїздки через Чернігів і купівлі декілька пайків, прибуток вийшов більше.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 11:54

  vitaliiangel написав:
  flysoulfly написав:даже нулячие "1996е" дороже 37,35 сдать вообще анрил

рынок щупает как низко могут упасть карусельщики. когда 70% перестанут каруселить курсы обменок снова вырастут.

Теорія змови. Як було минулого року - купівля по 37,40 а продаж по 41,50, зараз в минулому. Здебільшого в банках по різному можна вийти в плюс. Вирішив залишити на місяць в Акцент , з можливістю купити двічі, Клірингом та Комін,на менший строк Укрексімбанк та Альянс. Монобанк взагалі здивував-що купляти що на депозит однакові умови.
sens
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