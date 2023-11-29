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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 471472473474
Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 12:06

  flysoulfly написав:грустно...
есть ли смысл морозить бакс(на50Кгрн) на месяц в А-банке по 37,32 ? - если через месяц продажа налички будет не выше 37,30-37.35 :(

Якщо є вільні, то вважаю, що можна, я вчора заморозив. Якщо є вільні, то тримати в грн. дуже не хочеться, а в 37,30 через місяць я не вірю, на данний момент курс йде вверх на міжбанку, деякі банки піднімають курси конв.депо, міжнародна допомога наприкінці року невелика, а імпорт дуже росте під свята, всі хочуть собі подарунки хоча б на 200-300$.
По А-банку, якщо не морозити, то взагалі треба проходити мимо, курс купівлі + 0,9%, це 37,65, а по такому курсу в моєму місті здати синій - один раз пропозиція в день від 15хв. до години двох.
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 13:05

  ГеннадийUA написав:
  flysoulfly написав:грустно...
есть ли смысл морозить бакс(на50Кгрн) на месяц в А-банке по 37,32 ? - если через месяц продажа налички будет не выше 37,30-37.35 :(

Якщо є вільні, то вважаю, що можна, я вчора заморозив. Якщо є вільні, то тримати в грн. дуже не хочеться, а в 37,30 через місяць я не вірю, на данний момент курс йде вверх на міжбанку, деякі банки піднімають курси конв.депо, міжнародна допомога наприкінці року невелика, а імпорт дуже росте під свята, всі хочуть собі подарунки хоча б на 200-300$.
По А-банку, якщо не морозити, то взагалі треба проходити мимо, курс купівлі + 0,9%, це 37,65, а по такому курсу в моєму місті здати синій - один раз пропозиція в день від 15хв. до години двох.
якщо сьогодні відкрити,можна до 28; грудня ще поповнити і зняти 2600
sens
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  #<1 ... 471472473474
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