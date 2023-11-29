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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 29 лис, 2023 12:06
flysoulfly написав:
грустно...
есть ли смысл морозить бакс(на50Кгрн) на месяц в А-банке по 37,32 ? - если через месяц продажа налички будет не выше 37,30-37.35
Якщо є вільні, то вважаю, що можна, я вчора заморозив. Якщо є вільні, то тримати в грн. дуже не хочеться, а в 37,30 через місяць я не вірю, на данний момент курс йде вверх на міжбанку, деякі банки піднімають курси конв.депо, міжнародна допомога наприкінці року невелика, а імпорт дуже росте під свята, всі хочуть собі подарунки хоча б на 200-300$.
По А-банку, якщо не морозити, то взагалі треба проходити мимо, курс купівлі + 0,9%, це 37,65, а по такому курсу в моєму місті здати синій - один раз пропозиція в день від 15хв. до години двох.
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Додано: Сер 29 лис, 2023 13:05
ГеннадийUA написав: flysoulfly написав:
грустно...
есть ли смысл морозить бакс(на50Кгрн) на месяц в А-банке по 37,32 ? - если через месяц продажа налички будет не выше 37,30-37.35
Якщо є вільні, то вважаю, що можна, я вчора заморозив. Якщо є вільні, то тримати в грн. дуже не хочеться, а в 37,30 через місяць я не вірю, на данний момент курс йде вверх на міжбанку, деякі банки піднімають курси конв.депо, міжнародна допомога наприкінці року невелика, а імпорт дуже росте під свята, всі хочуть собі подарунки хоча б на 200-300$.
По А-банку, якщо не морозити, то взагалі треба проходити мимо, курс купівлі + 0,9%, це 37,65, а по такому курсу в моєму місті здати синій - один раз пропозиція в день від 15хв. до години двох.
якщо сьогодні відкрити,можна до 28; грудня ще поповнити і зняти 2600
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Додано: Сер 29 лис, 2023 13:55
vitaliiangel написав: flysoulfly написав:
даже нулячие "1996е" дороже 37,35 сдать вообще анрил
рынок щупает как низко могут упасть карусельщики. когда 70% перестанут каруселить курсы обменок снова вырастут.
50к-карусельщики уже ж сейчас явно пас - не освоенные банки обещают доходности 50-150грн
наверное, на рынок слива вышли сейчас наивной толпой первые 200к-карусельщики, открывшие 3 месяца назад
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Додано: Сер 29 лис, 2023 14:01
ГеннадийUA написав: flysoulfly написав:
грустно...
есть ли смысл морозить бакс(на50Кгрн) на месяц в А-банке по 37,32 ? - если через месяц продажа налички будет не выше 37,30-37.35
Якщо є вільні, то вважаю, що можна, я вчора заморозив. Якщо є вільні, то тримати в грн. дуже не хочеться, а в 37,30 через місяць я не вірю
37,65, а по такому курсу в моєму місті здати синій - один раз пропозиція в день від 15хв. до години двох.
Райф продаст синие
с заказом на завтра по 37,40 (условно)
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Додано: Сер 29 лис, 2023 14:02
flysoulfly написав: vitaliiangel написав: flysoulfly написав:
даже нулячие "1996е" дороже 37,35 сдать вообще анрил
рынок щупает как низко могут упасть карусельщики. когда 70% перестанут каруселить курсы обменок снова вырастут.
50к-карусельщики уже ж сейчас явно пас - не освоенные банки обещают доходности 50-150грн
наверное, на рынок слива вышли сейчас наивной толпой первые 200к-карусельщики, открывшие 3 месяца назад
мои наблюдения, в начале месяца (к 5-10 числу) обменки почувствуют дефицит валюты и курсы приёма поднимут. К 20м числам (ближе к 25му) карусельщики их перекормят и курсы снова упадут. Вчера обменка отказалась от пачки новых 50ток. Точнее предложили курс 37 (что равносильно послать за русским кораблём). Вывод какой? зажрались. Потом что начнут синие номера подряд только требовать?
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Додано: Сер 29 лис, 2023 14:10
flysoulfly написав:
50к-карусельщики уже ж сейчас явно пас -
не освоенные банки обещают доходности по 50-150грн
а если пополню сейчас гривнедепо до конца декабря под 16, 17, 17,5 - доходность будет в разы выше...
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Додано: Сер 29 лис, 2023 14:22
200к депозит,окрім Кредит-Дніпро,Кристал,Прокредіт які ще можна закласти?
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Додано: Сер 29 лис, 2023 14:29
sens написав:
200к депозит,окрім Кредит-Дніпро,Кристал,Прокредіт які ще можна закласти?
клир дом и альянс
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