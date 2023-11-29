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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 29 лис, 2023 15:08
vitaliiangel написав: sens написав:
Ці двоє умови не гірше на 10 днів та 32 дні,є можливість за коротший строк вивести готівку
за 10-32 дня только по 1360 долл вам дадут вывести. У кого валюты торба не брезгует там ещё и на 200к закупиться.
Зрозуміло,ми з вами бачили однакові черги в ціх банках і сімейні пари які купляли на депозит. ЯКЩО відсоток по валютним дотягував до рівня хоча б половини від гривневого вкладу. Для пасивних кліентів варіант 3 місяці кращий
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sens
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Додано: Сер 29 лис, 2023 16:33
Підкажіть хто в курсі,сьогодні чомусь обмінки не дуже хочуть додавати на курс синього що трапилось?
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REA 1109
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Додано: Сер 29 лис, 2023 17:23
REA 1109 написав:
Підкажіть хто в курсі,сьогодні чомусь обмінки не дуже хочуть додавати на курс синього що трапилось?
Почекайте нового місяця
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sens
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