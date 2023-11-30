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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 472473474475
Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 15:08

  vitaliiangel написав:
  sens написав:Ці двоє умови не гірше на 10 днів та 32 дні,є можливість за коротший строк вивести готівку
за 10-32 дня только по 1360 долл вам дадут вывести. У кого валюты торба не брезгует там ещё и на 200к закупиться.

Зрозуміло,ми з вами бачили однакові черги в ціх банках і сімейні пари які купляли на депозит. ЯКЩО відсоток по валютним дотягував до рівня хоча б половини від гривневого вкладу. Для пасивних кліентів варіант 3 місяці кращий
sens
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 16:33

Підкажіть хто в курсі,сьогодні чомусь обмінки не дуже хочуть додавати на курс синього що трапилось?
REA 1109
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 17:23

  REA 1109 написав:Підкажіть хто в курсі,сьогодні чомусь обмінки не дуже хочуть додавати на курс синього що трапилось?

Почекайте нового місяця
sens
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 19:23

  REA 1109 написав:Підкажіть хто в курсі,сьогодні чомусь обмінки не дуже хочуть додавати на курс синього що трапилось?

такой ответ вас устроит?
viewtopic.php?p=5653259#p5653259
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 20:51

Re: Клуб 200К - Теребеньки

заходил в газ снять пайку в 1300, сказали финмон хочет документы, т.к. обороты превысили 500к за год, причем счета не заморозили, а в выдаче отказали, пришлось выкачивать документы про доход. Пополнял всегда газ исключительно сэпом, зато дали эмиссионными
cryptominer
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 22:28

  cryptominer написав:заходил в газ снять пайку в 1300, сказали финмон хочет документы, т.к. обороты превысили 500к за год

Одна місячна пайка це 50т чи 100т?
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 23:04

  novichok написав:
  cryptominer написав:заходил в газ снять пайку в 1300, сказали финмон хочет документы, т.к. обороты превысили 500к за год

Одна місячна пайка це 50т чи 100т?

250т :)
Зважаючи на згадані $1300 мова про 50к

В одному з банків казали за фінмон після мільйону на рік навіть по готівковому обміну в касі.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 00:15

  cryptominer написав:заходил в газ снять пайку в 1300, сказали финмон хочет документы, т.к. обороты превысили 500к за год

обороты :?: :?:
не сумма входящих :?:
flysoulfly
 
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Чет 30 лис, 2023 12:25
Evgeny

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