Зрозуміло,ми з вами бачили однакові черги в ціх банках і сімейні пари які купляли на депозит. ЯКЩО відсоток по валютним дотягував до рівня хоча б половини від гривневого вкладу. Для пасивних кліентів варіант 3 місяці кращий
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Додано: Сер 29 лис, 2023 15:08
Зрозуміло,ми з вами бачили однакові черги в ціх банках і сімейні пари які купляли на депозит. ЯКЩО відсоток по валютним дотягував до рівня хоча б половини від гривневого вкладу. Для пасивних кліентів варіант 3 місяці кращий
Додано: Сер 29 лис, 2023 16:33
Підкажіть хто в курсі,сьогодні чомусь обмінки не дуже хочуть додавати на курс синього що трапилось?
Додано: Сер 29 лис, 2023 17:23
Додано: Сер 29 лис, 2023 19:23
такой ответ вас устроит?
viewtopic.php?p=5653259#p5653259
Додано: Чет 30 лис, 2023 20:51
Re: Клуб 200К - Теребеньки
заходил в газ снять пайку в 1300, сказали финмон хочет документы, т.к. обороты превысили 500к за год, причем счета не заморозили, а в выдаче отказали, пришлось выкачивать документы про доход. Пополнял всегда газ исключительно сэпом, зато дали эмиссионными
Додано: Чет 30 лис, 2023 22:28
Додано: Чет 30 лис, 2023 23:04
250т
Зважаючи на згадані $1300 мова про 50к
В одному з банків казали за фінмон після мільйону на рік навіть по готівковому обміну в касі.
Додано: П'ят 01 гру, 2023 00:15
Додано: П'ят 01 гру, 2023 00:48
Re: Клуб 200К - Теребеньки
да, в декабре будут интересные открытия с финмоном
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