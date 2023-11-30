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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 01 гру, 2023 11:23
kuzmich написав:
клиринговый дом дает хлам или норм деньги? есть проблемы со снятием/заказом?
якщо на касі є готівка то можна і на 400000 купити,з курсом треба тепер підгадувати
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 11:27
Начнуть стричь карусельщиков?)
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