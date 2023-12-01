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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 01 гру, 2023 11:23
kuzmich написав:
клиринговый дом дает хлам или норм деньги? есть проблемы со снятием/заказом?
якщо на касі є готівка то можна і на 400000 купити,з курсом треба тепер підгадувати
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 11:27
Начнуть стричь карусельщиков?)
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Andrey2512
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:29
Пишний молодець. Хоч це і боляче для карусельника, коли розумієш, що гривня, якої вже майже нема, дає прибуток, а долар - то нікому не потрібний хлам.
Ігор Олексійович Ви праві. Доречі, я ніколи Вас не критикував за гривню.
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:27
Клиент_ написав:
, що гривня, якої вже майже нема, дає прибуток, а долар - то нікому не потрібний
Сейчас карусельщиков подстригут, потом когда особо нервные валюту скинут - снова курс поднимут ) Не забываем, что впереди зима.
И тогда достригут остальных уже на гривне )
Двойной профит
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Andrey2512
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 15:10
Клиент_ написав:
Пишний молодець. Хоч це і боляче для карусельника, коли розумієш, що гривня, якої вже майже нема, дає прибуток, а долар - то нікому не потрібний хлам.
Ігор Олексійович Ви праві. Доречі, я ніколи Вас не критикував за гривню.
Быстро же в вашем воображении доллар превратился в никому не нужный хлам. Вы хотя бы дождитесь включения гривны в список СКВ вместо доллара США. Смешно, ей богу.
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 15:16
Andrey2512 написав:
Сейчас карусельщиков подстригут, потом когда особо нервные валюту скинут - снова курс поднимут ) Не забываем, что впереди зима
С апреля по август был курс 37,2, и чем закончилось? Кого постригли?
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 15:34
Economist написав:
Кого постригли?
звр
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 15:52
vitaliiangel написав:
звр
Шерсть в ЗВР росла быстрее, чем ее стригли
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 15:56
Economist да шерсть теперь такая
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