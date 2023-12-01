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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 473474475476
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 11:23

  kuzmich написав:клиринговый дом дает хлам или норм деньги? есть проблемы со снятием/заказом?
якщо на касі є готівка то можна і на 400000 купити,з курсом треба тепер підгадувати
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 11:27

Re: Клуб 200К - Теребеньки

Начнуть стричь карусельщиков?)
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 13:29

Пишний молодець. Хоч це і боляче для карусельника, коли розумієш, що гривня, якої вже майже нема, дає прибуток, а долар - то нікому не потрібний хлам.
Ігор Олексійович Ви праві. Доречі, я ніколи Вас не критикував за гривню.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 14:27

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  Клиент_ написав:, що гривня, якої вже майже нема, дає прибуток, а долар - то нікому не потрібний

Сейчас карусельщиков подстригут, потом когда особо нервные валюту скинут - снова курс поднимут ) Не забываем, что впереди зима.
И тогда достригут остальных уже на гривне )

Двойной профит
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 15:10

  Клиент_ написав:Пишний молодець. Хоч це і боляче для карусельника, коли розумієш, що гривня, якої вже майже нема, дає прибуток, а долар - то нікому не потрібний хлам.
Ігор Олексійович Ви праві. Доречі, я ніколи Вас не критикував за гривню.


Быстро же в вашем воображении доллар превратился в никому не нужный хлам. Вы хотя бы дождитесь включения гривны в список СКВ вместо доллара США. Смешно, ей богу.
ВЕСЕЛЬЧАК У
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 15:16

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  Andrey2512 написав:Сейчас карусельщиков подстригут, потом когда особо нервные валюту скинут - снова курс поднимут ) Не забываем, что впереди зима


С апреля по август был курс 37,2, и чем закончилось? Кого постригли?
Economist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 15:34

  Economist написав:Кого постригли?
звр
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 15:52

Re: Клуб 200К - Теребеньки

  vitaliiangel написав:звр


Шерсть в ЗВР росла быстрее, чем ее стригли
Economist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 15:56

Economist да шерсть теперь такая
vitaliiangel
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