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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 474475476477
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 19:05

Re: Клуб 200К - Теребеньки

І що нам тепер робити? Невже йти працювати? 😃😃😃
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 19:06

  ihorsic написав:І що нам тепер робити? Невже йти працювати? 😃😃😃

ну зачем вы так сразу работать-работать. жарьте, рыба будет.
vitaliiangel
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Повідомлень: 20884
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  #<1 ... 474475476477
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