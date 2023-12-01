|
|
Клуб 200К - Теребеньки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 01 гру, 2023 19:05
І що нам тепер робити? Невже йти працювати? 😃😃😃
-
ihorsic
-
-
- Повідомлень: 1174
- З нами з: 07.04.10
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 01 гру, 2023 19:06
ihorsic написав:
І що нам тепер робити? Невже йти працювати? 😃😃😃
ну зачем вы так сразу работать-работать. жарьте, рыба будет.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 20884
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2324 раз.
- Подякували: 3295 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: tarasum
і 5 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|9857
|2035592
|
П'ят 01 гру, 2023 14:04
sens