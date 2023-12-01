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Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 01 гру, 2023 19:05
І що нам тепер робити? Невже йти працювати? 😃😃😃
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ihorsic
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 19:06
ihorsic написав:
І що нам тепер робити? Невже йти працювати? 😃😃😃
ну зачем вы так сразу работать-работать. жарьте, рыба будет.
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vitaliiangel
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 19:32
ihorsic написав:
І що нам тепер робити? Невже йти працювати? 😃😃😃
Я вже півроку првцюю охоронцем у супермаркеті. А от сьогодні внаслідок падіння курсу втратив 180000 грн. Засмучений.
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Investor_K
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 19:53
Investor_K написав: ihorsic написав:
І що нам тепер робити? Невже йти працювати? 😃😃😃
Я вже півроку првцюю охоронцем у супермаркеті. А от сьогодні внаслідок падіння курсу втратив 180000 грн. Засмучений.
я 20 раз предупреждал...последний раз вот вчера
vitaliiangel написав:
всё что то выдумываете, а ответы давно найдены. Глобальных цели две -
1. удержать инфляцию в каких-то рамках, чтобы не было голодных бунтов, а бюджета хватило накормить армию По некоторым позициям ценник в гривне вырос х3 от довоенных. Топливо х2 и далее по списку.
2. удержать курс. для чего тут объяснения лишние.
Как убить 2х зайцев?
1. укреплением гривны и
2. загоном её необеспеченной части в овгз.
Зачем укреплять гривну, спросите вы. На дешевеющую валюту меньше спрос. Зачем покупать то, что завтра будет дешевле? Пару дней назад обменка отказалась брать пачку новеньких полтинников (по оптовому курсу). А на след.день курс приёма снизился. Если бы доллар рос, эти полтинники улетели бы за 3 секунды. Конечно, это не обменка "решает", а её покупатели валюты.
2я причина - чтобы худели валютные матрасы и народ активнее менял чужих президентов на собственных деятелей культуры. В расчёте, что эти сбережения каким нибудь путём таки попадут в овгз.
я вчера же новые полтинники больше часа сдавал. банки не хотели брать больше 100-200долл обменки предлагали курс розницы. Только самая умная и добрая взяла по 37,40. Сегодня туда пошёл приятель с белыми. Курс приёма 37 (кроме 96го). А синие берут по 37,25
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vitaliiangel
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