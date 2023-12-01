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Клуб 200К - Теребеньки

Клуб 200К - Теребеньки
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 475476477478>
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 19:05

Re: Клуб 200К - Теребеньки

І що нам тепер робити? Невже йти працювати? 😃😃😃
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 19:06

  ihorsic написав:І що нам тепер робити? Невже йти працювати? 😃😃😃

ну зачем вы так сразу работать-работать. жарьте, рыба будет.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 19:32

  ihorsic написав:І що нам тепер робити? Невже йти працювати? 😃😃😃

Я вже півроку првцюю охоронцем у супермаркеті. А от сьогодні внаслідок падіння курсу втратив 180000 грн. Засмучений.
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 19:53

  Investor_K написав:
  ihorsic написав:І що нам тепер робити? Невже йти працювати? 😃😃😃

Я вже півроку првцюю охоронцем у супермаркеті. А от сьогодні внаслідок падіння курсу втратив 180000 грн. Засмучений.

я 20 раз предупреждал...последний раз вот вчера
  vitaliiangel написав:всё что то выдумываете, а ответы давно найдены. Глобальных цели две -
1. удержать инфляцию в каких-то рамках, чтобы не было голодных бунтов, а бюджета хватило накормить армию По некоторым позициям ценник в гривне вырос х3 от довоенных. Топливо х2 и далее по списку.
2. удержать курс. для чего тут объяснения лишние.

Как убить 2х зайцев?
1. укреплением гривны и
2. загоном её необеспеченной части в овгз.

Зачем укреплять гривну, спросите вы. На дешевеющую валюту меньше спрос. Зачем покупать то, что завтра будет дешевле? Пару дней назад обменка отказалась брать пачку новеньких полтинников (по оптовому курсу). А на след.день курс приёма снизился. Если бы доллар рос, эти полтинники улетели бы за 3 секунды. Конечно, это не обменка "решает", а её покупатели валюты.

2я причина - чтобы худели валютные матрасы и народ активнее менял чужих президентов на собственных деятелей культуры. В расчёте, что эти сбережения каким нибудь путём таки попадут в овгз.
я вчера же новые полтинники больше часа сдавал. банки не хотели брать больше 100-200долл обменки предлагали курс розницы. Только самая умная и добрая взяла по 37,40. Сегодня туда пошёл приятель с белыми. Курс приёма 37 (кроме 96го). А синие берут по 37,25
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 22:23

  Investor_K написав:
  ihorsic написав:І що нам тепер робити? Невже йти працювати? 😃😃😃

Я вже півроку првцюю охоронцем у супермаркеті. А от сьогодні внаслідок падіння курсу втратив 180000 грн. Засмучений.

І навіщо доларовому мільйонеру той супермаркет ? :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 22:39

  sergey_sryvkin написав:
  Investor_K написав:
  ihorsic написав:І що нам тепер робити? Невже йти працювати? 😃😃😃

Я вже півроку првцюю охоронцем у супермаркеті. А от сьогодні внаслідок падіння курсу втратив 180000 грн. Засмучений.

І навіщо доларовому мільйонеру той супермаркет ? :)

мабуть свій власний супермаркет охороняє. бо довіряти нікому не можна
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 23:13

Re: Клуб 200К - Теребеньки

порадую баксотримачів, цей загон в гривню і затоптування долара буде недовги
високосний рік вже скоро 8)
Востаннє редагувалось Yuri_61 в П'ят 01 гру, 2023 23:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 23:16

  vitaliiangel написав:я 20 раз предупреждал...

Да помним, помним. И что к пятому числу обменкам опять понадобится гривна и будет минимум 37.80 - тоже. Вот тогда выгодно и сдадим.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 23:23

  moveton написав:
  vitaliiangel написав:я 20 раз предупреждал...

Да помним, помним. И что к пятому числу обменкам опять понадобится гривна и будет минимум 37.80 - тоже. Вот тогда выгодно и сдадим.

вы удивитесь, обменкам валюта так же нужна как и раньше. Им зачем-то надо её продавать. А курс обвалил нбу сняв ограничения. Было предсказуемо, после увеличения лимитов 100=>200 и клуба 50. Но что их снимут так быстро я не думал. Любые резкие прыжки это зло и попадалово для тысяч людей. Всё же я исходил из здравого смысла.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 01 гру, 2023 23:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 23:27

  vitaliiangel написав:вы удивитесь, обменкам валюта так же нужна как и раньше. Им зачем-то надо её продавать. А курс обвалил нбу сняв ограничения.

Оговорился. Да, валюта понадобится. Значит НБУ там или не НБУ, а с предупреждателя 37.80 на приём максимум через неделю!

P.S. лимиты на продажу безналичной валюты, покупаемой на МВБ, пока никто не отменял.
Востаннє редагувалось moveton в П'ят 01 гру, 2023 23:30, всього редагувалось 1 раз.
moveton
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