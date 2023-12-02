0 800 505 240 стучитесь, может вас услышат) будет вам 37.80 и даже больше. только теперь хз когда.
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 23:29
0 800 505 240 стучитесь, может вас услышат) будет вам 37.80 и даже больше. только теперь хз когда.
Додано: П'ят 01 гру, 2023 23:41
Думаю, что обычный охранник. Непосредственно от изменения курса деньги не теряются (и не прибавляются). Значит "внаслідок падіння курсу" кто-то что-то спёр из супермаркета на 180000 грн и теперь охраннику отдавать.
Додано: П'ят 01 гру, 2023 23:52
Може парі з полосатим було на 180к
Додано: Суб 02 гру, 2023 09:07
Izibank
В додатку, купівля на депозит є з поповненням,курс як у всіх,поки що.
Додано: Суб 02 гру, 2023 09:11
було 180к уо по курсу 38, тепер буде по 37. Ви ж не купували в Ощадбанку коли курс був стабільний,а повернення тепер коли курс гнучкий. Для того щоб вам було краще у мене вльот на половину менше ,поки що, Ощадбанк повертає у національній валюті,тому є строк до закінчення,віртуально в мінусах.
Додано: Суб 02 гру, 2023 11:53
Здоровим глуздом керувався як раз НБУ, а ми - жадібністю. Невже хтось думав, що запускаючи таку МММ, нацбанк хотів, щоб форумчанам насипати халявних грошей.
У мене не було сумнівів, що за халявою наступить ранок болю. Тому, коли бачу цифри, моя "жаба", звісно, засмучена. Та я просто в захваті від того, як Фахівці НБУ красиво всіх відкаруселили і досягли стратегічної мети. Особливо вражає, як Нацбанк миттєво вмикає нові правила. Ввечері оголошують, що завтра це працює от так. Не за місяць, не за тиждень, а напередодні нового опер.дня.
Додано: Суб 02 гру, 2023 12:04
когда оптовик (дистрибутор) берёт у производителя товар оптом и продаёт его мелкими партиями в розницу, никто его не называет жадным. Если сохранится маржа между оптовым курсом и розницей, карусельщики превратятся в отдел доставки валюты из банка в обменку. Убивая эту маржу банки потеряют прибыль, которую они имеют с карусельщиков. Может кому то это кажется умным, хз. Розничный покупатель неплохо брал валюту по курсу 38. От того что ему теперь предложат в розницу 36,70 банк потеряет заработок на опте. Так он мог бы продавать в розницу по 38 и карусельщикам по 37, имея прибыль и с тех и с других.
изначально кто создал своими ограничениями чёрный рынок? какой смысл был запрещать банкам продавать валюту? Почему было сразу не ввести 50тыс на один инн и не создавать ажиотаж, на котором расцвели обменки. Прибыть перекочевала из одних карманов в другие. Когда это осознали, начали отменять собственную же глупость. Вот такой "здравый смысл".
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 02 гру, 2023 12:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 02 гру, 2023 12:10
Re: Клуб 200К - Теребеньки
Ну якщо сам встановлюєш правила гри, то так можна. Минулого року двічі засадили бажаючим зберігати в гривні - коли бахнули овдп 400 млрд і в липні підняли курс валюти одним рішенням на 25% і 1/3 гривнезаощаджень в момент випарувалось. Цей рік певна компенсація і хто довірився грн міг до 30% у валюті відіграти чи заробити. Далі радикальне укріплення виглядає сумнівно, та і утримувати навіть просто курс це фактично значні % з 1,5 трлн овдп фактично давати таку дохідність у валюті також питання. Тобто по логіці знову ж таки може бути чимале знецінення.
Коли сенс запропонував 36,6 то зразу подумав, що неспроста, бо в благодійність слабо віриться.
Далі буде.
Додано: Суб 02 гру, 2023 15:04
Re: Клуб 200К - Теребеньки
Клуб майже все. Онлайн обмін так само. Як заробляти? Бо охоронцям не багато платять. Може, є сенс збирати пляшки та макулатуру? Воно і для екології гарно, і для гаманця.
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